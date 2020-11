Fortnite voor PlayStation 5 en Xbox Series X valt tegen - Apparata

Foto @Epic Games

Fortnite krijgt op de PlayStation 5 en Xbox Series X en S verbeterde grafische specs, maar er is één grote tekortkoming: de framerate.

Door alle heisa rondom de rechtszaken van en tegen Fortnite zou je bijna vergeten dat de battle royale over een kleine twee weken een next-gen release krijgt. Fortnite zal dan direct beschikbaar zijn op de PlayStation 5 en Xbox Series X en S, zo kondigt Epic Games aan. Maar van een gigantische vooruitgang is slechts deels spraken. De game blijft namelijk op de huidige frame cap steken.

Fortnite voor PlayStation 5 en Xbox Series X

Voor de next-gen consoles krijgt Fortnite een cap op de framerate. Momenteel zit het maximum aantal frames per seconde op 60 en dat gaat niet veranderen. Dat neemt niet weg dat Fortnite wel een upgrade krijgt. Zo worden de graphics beter en krijgt de physics engine wat meer pit.

Het is daarentegen wel een verrassende keuze van Epic om Fortnite dusdanig te beperken. De game is immers een razendsnelle shooter waarbij iedere milliseconde het verschil tussen leven of dood kan bepalen, zeker in competitieve sferen. Ik zou dus stellen dat de game tenminste op 120 frames per seconde zou moeten draaien.

Daarbij maken de PlayStation 5 en Xbox Series X gehakt van een game als Fortnite. Het spel is cartoony en kan zelfs op een aardappel gespeeld worden. Ontzettend slim game design van Epic om het op alle apparaten goed te laten draaien. Maar we hebben het hier wel over de volgende generatie consoles, inclusief absurde hardware. De consoles zouden met andere woorden gemakkelijk Fortnite mét betere graphics en physics op veel meer dan 60fps moeten kunnen afspelen. Zonde!

Waarom Epic Games voor de volgende generatie consoles niet direct een hogere framerate in Fortnite bouwt, is niet bekend. Wel hint het bedrijf dat het laten deze tekortkoming alsnog zal rechttrekken.