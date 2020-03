PlayStation 5 vs. Xbox Series X: console beatdown

De strijd der titanen barst eindelijk los in deze vergelijking van de Sony PlayStation 5 en de Microsoft Xbox Series X.





De tijd is aangebroken; zo’n driekwart jaar voor de beoogde release van de nieuwste (en mogelijk laatste) console generatie kunnen we eindelijk kijken wie deze eeuwige strijd der titanen gaat winnen. Okay, het is zo goed als zeker dat Sony er weer meer gaat verkopen, maar welke heeft nu de beste specs? Doe de handschoenen maar aan, want dit is de Sony PlayStation 5 vs Microsoft Xbox Series X console beatdown!

Voordat we aftrappen een paar kleine algemene toevoegingen. Allereerst weten we dat console-gamers over het algemeen minder om specs geven dan bijvoorbeeld PC-gamers. Vergeet daarentegen niet dat – hoewel het doorgaans letterlijk dezelfde games zijn – er verschillen in grafische kwaliteit kunnen optreden. Het maakt dus wel degelijk uit.

Daarnaast zijn dit de specificaties van de fabrikanten zelf, Microsoft en Sony. Op papier kunnen ze wel roepen dat ze een razendsnelle processor hebben of variabele kloksnelheden tot zoveel gigahertz, maar we moeten nog even wachten voor we in de praktijk weten wie die gouden medaille daadwerkelijk pakt.

Variabel vs fixed

En over variabele snelheden gesproken, dat is het gelijk het grootste verschil tussen de twee consoles. Wat betreft fundamentele hardware hebben beide fabrikanten een eigen chip die allebei gebaseerd zijn op dezelfde architectuur van AMD.

Maar Microsoft stelt een vaste kloksnelheid voor zowel de GPU als de CPU in. Sony kiest voor een variabele snelheid. Handig voor het besparen van stroom en het voorkomen van onnodige verhitting, maar dan kan het zijn dat je soms net wat juice te kort komt als de console nog even moet beslissen of hij een versnelling hoger gaat pakken. Ook ligt de standaard frequentie van de Xbox hoger dan de maximale kloksnelheid van de PlayStation.

Grafische power

De processoren van de PS5 en Series X zijn daarentegen redelijk gelijkwaardig op papier maar wat betreft grafische rekenkracht moeten we Microsoft in het zonnetje zetten. We wisten dat de Series X een monsterlijke grafische kaart zou krijgen. Nu blijkt dat de maximale kloksnelheid wat lager is dan die van Sony. Daar tegenover staat dat de Series X bijna de helft meer computing units heeft.

Kortom, Microsoft geeft hun nieuwe console aanzienlijk meer processor-eenheden in de grafische kaart mee. Daarmee is de lagere kloksnelheid vermoedelijk wat gecompenseerd. Daar staat ook nog tegenover dat de Series X zo’n 20% meer teraflops output. In het bovenstaande gelinkte artikel leggen we precies uit wat dat is, maar laten we zeggen dat de Series X veel meer berekeningen per seconde kan maken.

Geheugen en werkgeheugen

Daarnaast zijn ook de twee hoofdzakelijke geheugensoorten, RAM en opslagruimte, flink anders. Laten we met RAM beginnen; de PlayStation heeft een vaste bandbreedte van 448GB/s. Aan de andere kant krijgt de Series X 6GB met een lagere bandbreedte van 336GB/s en 10GB met een hogere bandbreedte van 560GB/s. Microsoft splitst het werkgeheugen dus op in twee snelheden, waar Sony het simpel houdt. De praktijk moet uitwijzen welke ‘filosofie’ het beste werkt.

Wat betreft geheugen heb je ook een lastige keuze. Sony levert standaard ‘maar’ 825GB SSD terwijl Microsoft er gelijk een terabyte in knalt. Sony wint hier wel objectief kwa snelheid, want zowel de ruwe als gecomprimeerde leessnelheid is aanzienlijk hoger dan die van Microsoft.

Check de volledige vergelijking hieronder:



PlayStation 5 Xbox Series X CPU AMD Ryzen “Zen 2” AMD Ryzen “Zen 2” 8 Cores / 16 Threads 8 Cores Variabele frequentie, tot 3.5 GHz Fixed frequentie op 3,8 GHz GPU Custom RDNA 2 GPU

Custom RDNA 2 GPU Variabele frequentie tot 2.23 GHz (10.3 TFLOPS)

Fixed frequentie op 1.825 GHz (12.155 TFLOPS) 36 Computing Units

52 Computing Units System Memory GDDR6 16GB GDDR6 16 GB 448GB/s Bandwidth

10 GB @ 560 GB/s, 6GB @ 336 GB/s Bandwidth SSD 825GB

1 TB SSD bandbreedte 5,5 GB/s (ruw), 9 GB/s (gecomprimeerd)

2,4 GB/s (ruw), 4,8 GB/s (gecomprimeerd) Disc Ultra HD Blu-ray (tot 100GB/disc)

Blu-Ray Drive Video Out 4K @ 120fps, 8K @ variabele refresh rate 4K @120fps, 8K @ 120fps

Welke moet je kiezen? Simpel

Kortom, zoals een Nederlandse voetballegende ooit ongeveer zei: ‘Beide consoles heb z’n voordeel en z’n nadeel.’ Echte performance moet laten zien wat de sterktes en zwaktes van beide consoles zijn. Maar het kiezen tussen deze twee zal relatief makkelijk zijn. Tenminste, ervan uitgaande dat de prijs ongeveer hetzelfde is.

Je kiest namelijk gewoon degene waar je de meeste affiniteit mee hebt. Of dat nou is omdat je maten er ook een hebben of omdat de ene een exclusieve franchise ondersteunt en de andere niet; je weet waarschijnlijk toch al welke je het tofste vindt.

