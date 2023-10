Forza Motorsport: herhaling van raceplezier met gematigde veranderingen

Sinds 2017 is Forza Motorsport de eerste game in de sub franchise. Het biedt absoluut rijplezier met realistische auto’s en een realistische omgeving. Echter heeft deze game sinds de lancering in 2017 niet veel nieuwe functies toegevoegd. De nieuwe updates, zoals het gloednieuwe gameplay-element en het autolevel- en upgrade-systeem, weten weinig toe te voegen en zorgen voor hinder bij gebruikers. In dit artikel lees je meer over de nieuwe updates van Forza Motorsport en de sterke en zwakke punten van de game.

Maak kennis met de nieuwste Forza Motorsport

Forza Motorsport is een reboot van de serie. Het is de eerste game met de titel ‘Motorsport’ sinds 2017. Het spel van 2017 was ook gebaseerd op de oorspronkelijke Forza-release uit 2005. In Forza Motorsport ligt de focus niet langer op snelle en stoere voertuigen, maar op normale auto’s. Het spel introduceert regels en legt sterk de nadruk op realistisch racen, wat meteen merkbaar is bij het opstarten van de game. Spelers kunnen nu verbeteringen aanbrengen op het gebied van bandenslijtage, pitstops en brandstofbeheer, wat de races tactischer maakt dan voorheen.

Verbeterde voertuigen

In de nieuwste versie van Forza Motorsport introduceert de ontwikkelaar, Turn 10, een verscheidenheid aan nieuwe auto’s. Deze voertuigen zullen anders aanvoelen en klinken dan in voorgaande edities. Om het voor spelers gemakkelijker te maken, worden de auto’s ingedeeld in verschillende categorieën. Deze variëren van langzaam tot extreem snel. Daarnaast worden de auto’s ook in klassen ingedeeld, zoals E-, A-, R-, S-, P- en X-klassen. Zo behoren alledaagse en oude auto’s tot de E-klasse, terwijl de A-klasse luxewagens omvat. Hieronder een kleine impressie van de verbeterde voertuigen uit de game.

Het nieuwste upgrade systeem

De manier waarop je voertuigen verwerft en verbetert in Forza Motorsport is nu anders dan in eerdere versies. Turn 10 heeft een nieuw upgrade systeem geïntroduceerd. Met dit systeem moet je individuele auto’s levelen om nieuwe verbeteringen en onderdelen vrij te spelen. Dit kan echter als tegenstrijdig worden ervaren.

In deze game draait alles om het opbouwen van een verzameling voertuigen en het afwisselen tussen deze auto’s. Spelers hebben de mogelijkheid om te experimenteren met meer dan 500 beschikbare auto’s. Wanneer een speler een auto heeft gekozen, moet deze minstens 3 uur met het voertuig rijden voordat upgrades kunnen worden ontgrendeld. Dit wordt vaak als een beperking gezien. Het heeft ook invloed op de multiplayer, waar geüpgradede auto’s soms vereist zijn om te kunnen concurreren in bepaalde evenementen.

Het upgrade systeem klinkt op het eerste gezicht veelbelovend, maar in werkelijkheid blijkt het oppervlakkig te zijn. De upgrades zijn eenvoudigweg verbeteringen van de standaardonderdelen en brengen geen nadelen met zich mee. Dit gebrek aan uitdaging en voldoening kan als teleurstellend worden ervaren.

Wat kan je verwachten?

Hoewel het spel op visueel vlak uitmuntend is en een geweldige spelervaring biedt, heeft het ook enkele nadelen. Om je te helpen beoordelen of dit spel geschikt voor je is, zullen we zowel de voordelen als nadelen op een rij zetten.

Dit zijn de belangrijkste voordelen

Forza biedt als eerste een balans tussen simulatie en toegankelijkheid. De gebruiker heeft de volledige controle over het besteden van zijn verdiende Car Points, wat aanzienlijke vrijheid biedt voor de speler. Bovendien voorziet Forza in hulpmiddelen om remmen, sturen en grip te ondersteunen, wat vooral nuttig is voor beginnende spelers. De multiplayer-ervaring is altijd een hoogtepunt, waarbij je de kans krijgt om tegen echte spelers te racen. Spelers mogen zelf kiezen welke autoklasse, auto en circuit ze willen, waarna een geschikte tegenstander wordt toegewezen. Het spel levert een overvloed aan race- en autoplezier en dit wordt nog verder versterkt door het indrukwekkende grafische werk.

En dit de nadelen

Zoals besproken in het artikel, wordt het nieuwe upgrade systeem als problematisch beschouwd. Velen vinden het systeem oppervlakkig en hinderlijk. Forza wordt ook beschreven als meer ingetogen en serieus in vergelijking met zijn voorgangers. Het spel heeft de auto’s logger en trager gemaakt, waardoor scherpe bochten lastiger zijn en onervaren spelers zonder hulpmiddelen worden gestraft. De singleplayer-modus is beperkt, met slechts de optie om eigen races op te zetten en de “Builders Cup” carrière te bespelen.

Het ontbreekt aan diverse gamemodi vanwege de focus op live-service. In vergelijking met eerdere delen bevat het spel 10 circuits en 200 auto’s minder, wat als een tekortkoming wordt gezien. Ten slotte kunnen er inconsistenties in de grafische prestaties optreden, waardoor spelers soms de instellingen moeten aanpassen om de framerate te verbeteren.

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen binnen de game-industrie?