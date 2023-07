Franse politici dreigen met TikTokverbod

Volwassenen die zeuren over het gedrag van ‘de jeugd’. In de eerste eeuw na Christus deed Horatius zijn beklag over de generatie na hem. Hoewel de Romeinse dichter ook zelfbewust kon zijn, was hij niet vies van wat grondeloos oordelen. “De baardloze jongeman… kwistig met geld, hij verlangt hartstochtelijk naar het hogere, maar laat zijn liefje snel in de steek.” Elke generatie maakt het mee, dus zou je verwachten dat mensen er van leren, maar nee. Het is de jeugd die het fout heeft. Ze zitten gewoon te veel met de neuzen in die vervloekte telefoons!

Tevens bezorgdheid over nationale veiligheid

Het is een preek die over de hele wereld vanaf de kansel te horen is. TikTok is een gevaar voor de nationale veiligheid. In Frankrijk roepen politici het bedrijf nu op binnen zes maanden actie te ondernemen. Daarmee moeten de angsten aangaande de nationale veiligheid worden weggenomen. Ook roepen ze ByteDance op om overmatig gebruik van de app onder jongeren tegen te gaan.

Geeft TikTok geen of onvoldoende gehoor aan die oproep dan dreigt er een verbod op de app. De eisen komen na een rapport over de invloed die de app heeft op de Franse samenleving. De Franse regering heeft zelf niet de bevoegdheid voor een dergelijk verbod. De politici willen dan ook richting Den Haag gaan wanneer hun wensen niet vervuld worden.

ByteDance is gevraagd opheldering te geven over de persoonsgegevens die het bedrijf opslaat en wie er toegang heeft tot die gegevens. Feitelijk is ByteDance een privaat bedrijf. Maar de realiteit in China is beslist anders. Zonder substantiële inmenging van de overheid is er domweg geen zaken te doen in het land. ByteDance om opheldering vragen heeft dan ook geen enkele zin. Technisch gezien heeft de Chinese regering niets te zoeken op de servers van het bedrijf, en dat zal het ook steevast beweren. Ondanks dat het in dit specifieke geval nog nooit bewezen is, kan het echter niet anders dan dat ByteDance de partijlijn voert.

Apps als TikTok verergeren rellen

Maar dat is dus niet het hele verhaal. Eén van de Franse politici noemt TikTok zelfs “geen economische, maar een politieke onderneming.” Collega’s uiten hun zorgen over de rol die apps als TikTok spelen bij de rellen die Frankrijk onlangs teisterden. Nadat Franse politie een tiener doodschoot in Nanterre, een stad in de westelijke banlieue van Parijs. De jongen werd van vlakbij neergeschoten nadat hij verder probeerde te rijden nadat hij staande was gehouden.

De beelden gingen van wat we voorlopig maar zullen omschrijven als het fatale schot, gingen razendsnel TikTok over. Daarmee zullen ze ongetwijfeld het vuur van de protesten hebben aangewakkerd. De vraag lijkt me wel of in dit geval TikTok het probleem is, of dat we hier te maken hebben met legitiem verzet tegen ongeoorloofd politiegeweld. De Franse regering heeft inmiddels besloten een werkgroep op te richten die gaat kijken welke maatregelen wenselijk zijn om het aanzetten tot geweld op social media in te perken.

Het lijkt mij frappant om de focus te leggen op het inperken van dergelijke berichten voordat het onderzoek naar het handelen van de agent is afgerond. Het wekt de schijn op dat Franse politici reeds tot een conclusie zijn gekomen: wij hebben het niet fout, het zijn de jongeren die er naast zitten. In plaats van het erkennen van legitieme grieven en het waarborgen van een veilige leefomgeving voor de nieuwere generaties worden voor de ouderen vreemde handelswijzen aangewezen als boosdoener. Gelukkig had knorrepot Horatius ook wat te zeggen over dergelijk gedrag: “De tijd van onze vaders was slechter dan die van onze grootvaders. Wij, hun zonen zijn waardelozer dan zij, en zo zullen wij de wereld voorzien van een kroost dat nog meer corrupt is.” Het legt in ieder geval de verantwoordelijkheid op de juiste plek.