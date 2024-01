Fraude, faillissementen en strakkere regelgeving: het jaar 2023 voor crypto

Wanneer crypto in 2023 de voorpagina haalde, was het vrijwel zonder uitzondering met maar een reden: Er ging wederom iemand jarenlang de bak in of kreeg een miljoenenboete opgelegd, vanwege illegaliteit rondom crypto. Het meest spraakmakende voorbeeld betrof Sam Bankman-Fried, de oprichter van crypto exchange FTX. Bankman-Fried sjoemelde met miljarden aan crypto die in het beheer waren van FTX en gaat mogelijk de rest van zijn leven achter tralies doorbrengen.

Maar niet alleen Bankman-Fried liep het afgelopen jaar tegen de lamp. Changpeng Zhao van Binance moest stoppen als CEO en kreeg 200 miljoen dollar in boetes opgelegd vanwege zijn rol in witwaspraktijken. En dan hebben we nog niets gezegd over Alex Mashinsky, Ilya Lichtenstein of wannabe rapper annex crypto dief Heather “Razzlekhan” Morgan. Maar dreigt dat alles crypto de nek om te doen, of floreert de markt er desondanks (of misschien zelfs juist dankzij) door?

Bitcoin koers stijgt weer

De waarde van een enkele Bitcoin veranderlijk noemen is misschien wel het understatement van de eeuw. Maar voor zij die begin dit jaar Bitcoin hebben aangeschaft is er goed nieuws. Dit jaar steeg de waarde van een munt met 160%. Dat was vorig jaar wel anders. Toen kelderde de koers gigantisch, van bijna 50.000 dollar eind 2021 tot “maar” 18.000 dollar in december 2022.

Alle commotie rondom een paar van de belangrijkste gezichten van de crypto scene maakten kennelijk weinig indruk op de koers van de belangrijkste cryptomunt. Daar komt bij dat in de VS crypto deze maand waarschijnlijk een belangrijke stap gaat zetten. Dan moet de goedkeuring voor crypto als reguliere investering rond zijn, wat mogelijk gaat zorgen voor flink meer nieuwe investeerders.

Ingrijpen door overheden zorgt voor vertrouwen

De stijgende koers van Bitcoin is voor een deel te verklaren door algemene trends in de wereldeconomie, die redelijk in de lift zit. Maar dat is niet het hele verhaal. Hoewel de oorspronkelijke aantrekkingskracht van crypto hem voornamelijk zat in de afwezigheid van overheidsinvloeden, is dat vandaag de dag wel anders.

Fraude is fraude, en fraude wordt aangepakt. Het was een zeldzaam moment van eensgezindheid toen Sam Bankman-Fried werd veroordeeld. Zowel nieuwe mainstream investeerders als de oude crypto garde die SBF ooit hadden verafgod waren zeer te spreken over het oordeel.

Maar zal het daadwerkelijk beter gaan met crypto nu de meest rotte appels er uit zijn gewied? De Amerikaanse overheid mag dan stevig hebben ingegrepen dit jaar, het heeft dat gedaan vrijwel geheel zonder specifieke wetgeving rondom crypto in te voeren. Misschien dat de zware straffen een nieuwe SBF ontmoedigen om op dergelijke schaal te frauderen. Maar of het ook de gevoeligheid voor fraude die een weinig gereguleerde financiële markt met zich meebrengt daadwerkelijk zal beteugelen, is maar zeer de vraag.