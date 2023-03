Fusiestartup NT-Tao haalt 22 miljoen op

De fusiekoorts loopt op. Fusiestartup NT-Tao uit Israël heeft 22 miljoen euro binnengehaald van durfinvesteerders na het bereiken van een extreem hoge dichtheid.

Waarom is er nog steeds geen kernfusie?

Bij kernfusie smelten twee positief geladen atoomkernen met elkaar samen. Het is een gevecht tussen twee natuurkrachten: de hier afstotende elektromagnetische kracht, en de aantrekkende sterke kernkracht die op heel korte afstanden werkt.

Kernfusie kan je een beetje vergelijken met te proberen, kleverige biljartballen die elkaar afstoten, aan elkaar te laten kleven. Is de snelheid ook maar 0,5 procent te laag, of te hoog, of raken de ballen elkaar niet onder precies de juiste hoek? Dan ketsen ze af. Dit is zeer lastig om te bereiken. Dat is maar goed ook, anders zou de zon ontploffen.

Wat is de strategie van NT-Tao?

Om kernfusie plaats te laten vinden moeten de atoomkernen elkaar dus met precies de juiste snelheid raken. Dit is erg lastig, dus de meest succesvolle fusiereactoren maken gebruik van een extreem heet plasma.

In deze soep van atoomkernen en electronen botsen er zoveel atoomkernen op elkaar, dat er per seconde meer energie vrijkomt dan er verloren gaat en de fusiereactie in stand blijft. Op dit moment is het nog nergens gelukt dit langer dan een fractie van een seconde voor elkaar te krijgen, zoals in een waterstofbom of in de enorme laser van het NIF in Californië. NT-Tao heeft ook een soort tokamak gebouwd, maar dan met een plasma dat (volgens hen) 1000 keer zo dicht is.

NT-Tao claimt dat dankzij hun innovatieve technologie, goedkope kernfusie binnen bereik komt.

1000 keer zo dicht plasma in NT-Tao

In theorie zou dat 1.000.000 maal zoveel succesvolle botsingen opleveren, en daarmee het punt dat er meer energie vrijkomt dan erin wordt gestopt, veel gemakkelijker bereiken. Hun experimentele reactor heeft een veel kleinere schaal dan ITER, een monsterlijk groot en duur ding dat nu, bijvoorbeeld in Cadarache in Frankrijk, wordt gebouwd.

Compact en goedkoop ontwerp

Dus als hun claims kloppen, en ze inderdaad erin slagen deze reactor werken te krijgen, zou dat spectaculair nieuws zijn. We zouden dan overal ter wereld goedkoop overvloedige energie kunnen produceren in een kleine, compacte reactor. Dan hoeven we niet meer moeilijk te doen met zonneweide’s en windmolens, maar hebben we overvloedige schone energie, op afroep.

Weinig technische details bekend

Helaas doen de uitvinders weinig mededelingen over de precieze technologie, behalve dat deze “de beste elementen van de stellarator en de tokamak in zich verenigt”. En aangezien grote claims vaak voorkomen in het fusiewereldje, is het verstandig voorlopig nog geen putopties op aandeeltjes olie en gas te zetten. Al is het bemoedigend dat er nu veel startups, bijvoorbeeld ook Helion, bezig zijn met kernfusie.