Gaat Elon Musk om? Bitcoin is namelijk duurzamer geworden - Apparata

Elon Musk heeft Bitcoin in de ban gedaan omdat het niet duurzaam (genoeg) is. Nu blijkt dat het minen van Bitcoins veel duurzamer is geworden.

De berichten bleven de afgelopen maanden komen over de effecten van Bitcoin- mining. En die waren niet positief. De munten hebben namelijk een slechte invloed op het milieu. Het kost ontzettend veel energie om de munten te maken (minen) en de transacties die gedaan worden zijn ook energieslurpend. Daarom deed Musk de digitale munt in de ban.

Bitcoin duurzamer

Onlangs heeft de net opgerichte Bitcoin Mining Council (BMC) een rapport opgeleverd. Deze commissie is overigens opgericht, omdat het Must het onder andere een goed idee vond. In het rapport staat dat 56% van de hashrate (rekenkracht en snelheid voor het minen en om transacties te maken) duurzame energiebronnen gebruikt. Voorstanders van de munt wijzen nu erop dat het dus wel duurzaam is. Zij hopen dat Musk het rapport heeft opgemerkt, want Tesla zei dat ze Bitcoin niet opnieuw zouden accepteren totdat het energieverbruik 50% van hernieuwbare energiebronnen bereikte.

Het rapport gaat in op dat de organisatie informatie heeft verzameld over bedrijven die minen. De resultaten van het onderzoek geven aan dat leden van de BMC elektriciteit gebruiken “met een 67% duurzame energiemix”. In het BMC-rapport staat:

Op basis van deze gegevens wordt geschat dat de duurzame elektriciteitsmix van de wereldwijde mijnbouwindustrie in het tweede kwartaal van 2021 was gegroeid tot ongeveer 56 procent, waardoor het een van de meest duurzame industrieën ter wereld is. BMC- rapport

Betrouwbaar?

Dat is altijd de vraag. In de BMC zitten natuurlijk allerlei organisaties met belangen. Ook de geïnterviewden komen uit dezelfde business. Eerdere soortgelijke onderzoeken gaven enorme verschillen aan. Microstrategy en zijn CEO, Michael Saylor, een lid en oprichter van de BMC, zei verheugd te zijn over de resultaten. Dat kunnen we ons voorstellen. Het is nu wachten op een Tweet van Musk.