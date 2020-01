Gaat OnePlus naar haar roots met OnePlus 8 Lite?

Het succes van de concurrentie en wensen van de fans inspireren.





Over bijna alle grote merken gaan al geruchten over de komende releases en na de presentatie van de OnePlus Concept One op CES 2020 nemen ook de geruchten over de OnePlus 8 toe. Zo zou het toestel onder meer over een ververssingssnelheid van 120 Hz gaan beschikken.

Hoewel dit goed nieuws is voor de liefhebber is er ook een groeiend aantal OnePlus fans dat zich zorgen maakt. Zij voorzien met zo’n verversingssnelheid en 5G-connectiviteit, die op een vlaggenschip in 2020 te verwachten is, verdere prijsstijgingen. Zij maken zich dan ook zorgen dat OnePlus, ooit groot geworden door haar sublieme prijs/kwaliteit verhouding steeds verder opschuift naar het topsegment en daardoor financieel onbereikbaar wordt.

De laatste echte budget-smartphone van OnePlus was volgens kenners de OnePlus X, die wij bij de introductie omschreven als ‘goedkope smartphone in premium jasje.’

Volgens Cnet, dat doorgaans goed op de hoogte is, heeft OnePlus nu het licht gezien. Geïnspireerd door andere succesvolle toevoegingen van een lite-versie aan de vlaggenschepen (zoals de iPhone XR en Google Pixel 3A) brengen zij de OnePlus 8 Lite. Dit zou dus een budgetvriendelijke versie van de OnePlus 8 en voortborduursel op de goedkope OnePlus X moeten zijn. We zijn benieuwd, maar op het eerste gezicht zou OnePlus hier wel eens een grote groep fans mee terug kunnen halen.