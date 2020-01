Officieel: Dit wordt OnePlus’ nieuwe display

OnePlus komt met een razendsnel nieuw display.





Eind vorige week teasede OnePlus de komst van een nieuw display. We konden in het gelinkte artikel al een beetje gissen naar wat we konden verwachten en we hadden het natuurlijk bij het juiste eind. De OnePlus 8 krijgt een display met een 120Hz refresh rate. Nou ja, dat mogen we in elk geval aannemen.

In een persbericht rapporteert OnePlus dat ze gaan werken met een gloednieuw display met een ververssnelheid van 120 beelden per seconde. De Chinese prijsvechter noemt niet specifiek de OnePlus 8, maar het kan haast niet anders dan dat het eerstvolgende OnePlus-toestel de OnePlus 8 wordt.

Lau zegt in hetzelfde bericht: “We geloven dat het meest vloeiende smartphonedisplay ook over een superieure visuele kwaliteit en kijkcomfort moet beschikken. En we zijn ervan overtuigd dat het nieuwe 120Hz Fluid Display in 2020 een doorbraak wordt.”

OnePlus is al langer bezig met het opvoeren van de ververssnelheid van hun toestellen. Zo kreeg onder andere de OnePlus 7 Pro als de eerste ter wereld een 90Hz Fluid Display.