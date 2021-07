Gamehandheld Playdate verkoopt als een gek!

Afbeelding via Panic

De kleine handheld Playdate met slinger verkoopt als een gek. Lees hier hoeveel en of jij hem nog kan kopen.

We wisten eerder te vertellen wat de Playdate moest gaan kosten, maar nu kon je het apparaat daadwerkelijk kopen. Dan wel via een pre- order. En wat blijkt? De Playdate is zeer gewild en verkoopt goed. Binnen twintig minuten zijn er 20.000 verkocht.

De fabrikant Panic zegde toe om 20.000 stuks te maken in 2021. Nou, dat hebben ze gehaald en ook allemaal verkocht. Ze hebben de handhelds verkocht op basis van wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Wil je er nu nog een kopen? Dat kan, maar je bestelling komt dan pas ergens in 2022. Volgens geruchten was die eerste lichting van 20.000 stuks binnen een goede 20 minuten uitverkocht. The Next Web heeft dit nagevraagd bij Panic en die konden de aantallen bevestigen.

Lancering

De lancering liep niet helemaal op rolletjes. Er waren wat technische probleempjes. Eerst was er het kort knipperen van serverinstabiliteit en 502-fouten. Daarna kwam het kassasysteem van Panic online. Het plug-insysteem dat ze gebruikten om internationale verzending af te handelen crashte. Dit heeft een aantal internationale gebruikers uit de kassa-stroom gehaald, waardoor zij pas in 2022 het apparaat kunnen ontvangen.

De gamehandheld is het eerste apparaat dat Panic maakt. Playdate heeft een klein zwart- wit scherm, twee knoppen en vierpuntsdruktoets. Ook kan er met een slinger aan de zijkant spellen bediend worden. In het eerste seizoen zijn er 24 spelletjes beschikbaar. Die komen niet allemaal in één keer, maar elke week worden twee van deze spellen op het apparaat gezet. Deze kosten geen extra geld.