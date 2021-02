GameStop aandelen zijn omhoog…opnieuw, met veel! - Apparata

Heb jij pas GameStop aandelen gekocht? Dan zit je goed, want ze zijn gigantisch gestegen.

GameStop is een game-retailer in Amerika. Het is dus een bedrijf dat spelletjes verkoopt. De afgelopen tijd is GameStop onderdeel geweest van een ‘rollercoaster’, waar de koers van het aandeel explosief steeg. Maar ook waar vermoedens van manipulatie de ronde doen. Voordat de markt gisteren werd gesloten begon het aandeel van de videogamewinkel te stijgen. En niet zo’n beetje, maar met bijna 104 procent in vergelijking met de dag ervoor. Het aandeel sloot op een bedrag van $91,71

Handel stopgezet

De handel in het aandeel is al tweemaal stopgezet, omdat het zo snel steeg. Begin deze maand nog voerde Reddit een rally voor het aandeel, waardoor het de $ 483 per aandeel aantikte. Veel mensen zijn toen heel rijk geworden.

Het is nog niet duidelijk wat er woensdag heeft plaatsgevonden, maar er viert weer een groep feest. Dit keer de WallStreetBets, dit is een gemeenschap van particuliere beleggers. Zij zijn extatisch over de plotselinge stijging en denken dat de achtbaanrit nog niet over is. Je bent alleen maar zo enthousiast als je ook zelf aandelen in je portefeuille hebt, toch?

Stijging

Er zijn nog meer zaken die mogelijk hebben bijgedragen aan de stijging. De rechtszaak bijvoorbeeld die loopt en veel publiciteit oplevert. Advocaat van GameStop Keith Gill getuigde deze week in een hoorzitting van een House Financial Services Committee. Volgens hem was er niks aan de hand en was het een normale belegging, omdat de voorraad van de winkel zo leuk was. Oké. Hij heeft toevallig wel deze week nog meer aandelen gekocht, waardoor hij zijn aantal heeft verdubbeld. Deze bereidheid tot kopen kan ook de koerst een duwtje gegeven hebben.

Binnen GameStop rommelt het ook lekker. Jim Bell, voormalig financieel directeur van het bedrijf kondigde gisteren opeens zijn ontslag aan. Dit zou kunnen duiden op een vertrouwensbreuk tussen dat de Raad van Bestuur en het management, dat weer het enthousiasme van investeerders kan aanwakkeren.

Last, not least. Gisteren gooide Ryan Cohen, het bestuurslid van GameStop wiens interesse in het bedrijf de torenhoge aandelenkoers mogelijk maakte, een tweet eruit. De tweet bevat een foto van een ijshoorntje van McDonalds’s met een kikkeremoji. Tsja, wat moet je daar nou van denken? Maar zeker is dat de koers van GameStop aandelen vandaag weer op zijn minst opvallend zal zijn.