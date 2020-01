Geeft Rockstar in GTA 5 een hint voor GTA 6?

Producent gebruikt vaker easter eggs en deze sluit aan op eerdere geruchten.





Een paar dagen geleden konden we melden dat er een insider erg gedetailleerd uit de school zou zijn geklapt over Grand Theft Auto 6. Nu meldt een speler van GTA 5 dat hij een opvallend billboard heeft ontdekt.

Op het billboard wordt reclame gemaakt voor Six Figure Temps , een bedrijf dat drugs smokkelt en gesponsord wordt door ‘Adios Airlines’. Ook heeft het bedrijf in de game een website, sixfiguretemps.com. Wie deze domeinnaam probeert komt uit op een site die in handen is van Rockstar.

Deze informatie lijkt op zich niet veel te zeggen, maar laat de eerder genoemde insider nu net gemeld hebben dat Grand Theft Auto 6 niet alleen in Noord-Amerika maar ook in Zuid-Amerika is gesitueerd en dat de kaarten zo groot zijn dat je ook met het vliegtuig kunt reizen. Ook claimt de insider dat de ontwikkelaars al jaren bezig zijn met de ontwikkeling. Het feit dat de naam van het domein al in 2013 is vastgelegd lijkt daar ook bij aan te sluiten.

Nu is het opvallende dat Rockstar bekend is om zijn easter eggs. Zo waren er in Grand Theft Auto 4 tenminste twee opvallende verwijzingen naar GTA 5 te ontdekken. In de titelfoto zie je de screenshots van de reclame voor een trip naar ‘Los Santos’ in GTA 4 en een verwijzing naar ‘Vinewood Hills’, beide prominente locaties in GTA 5.

Laat vlak voor dit ‘easter egg’ nu ook al een eerdere verwijzing gespot zijn die volgens fanatici naar GTA 6 verwijst. Zou het?

Rockstar hult zich zoals steeds tot nu toe in stilzwijgen, dus we wachten af en volgen de geruchten.

Bron: Daily Star

Foto: screenshots GTA 4 – Rockstar