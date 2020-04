Geen uitbundige camera’s voor deze smartphone

Een minimalistisch ontwerp. Gaat dit werken?





Naast giganten als Apple, Samsung en Huawei is LG ook nog steeds een serieuze speler op de markt van smartphones. Al jaren houden de Zuid-Koreanen vast aan een bepaalde designtaal. Daar gaat binnenkort eindelijk verandering in komen.

Het bedrijf heeft door middel van een teaser duidelijk gemaakt dat ze een nieuwe designtaal zijn ingeslagen. Het is nog niet bekend naar welke nieuwe smartphone we precies kijken. Vermoedelijk gaat het hier om een nieuw model binnen de G-serie.

LG slaat een andere richting in door te kiezen voor een minimalistisch ontwerp. De randen van de smartphone krijgen daarnaast een kleine curve. Volgens LG een aanwinst voor het oog én is het toestel met dit nieuwe design comfortabeler in gebruik.

Daarnaast doet LG één geheel anders in vergelijking met de meeste fabrikanten. Zo zien we een bescheiden camera, zonder uitbundige lenzen en toestanden. Back to basic lijkt de boodschap van LG te zijn met deze telefoon. De verwachting is dat het Zuid-Koreaanse techbedrijf deze nieuwe smartphone over een maand officieel gaat presenteren.