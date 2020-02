‘Geestverschijning’ in Fast & Furious 9 [trailer]

Waarom sponsort dit smartphone merk nog films?





‘Fast & Furious 9: the fast Saga’ is vanaf 22 mei in de bioscopen te zien. Inmiddels is de eerste officiĆ«le trailer uitgebracht. De trailer werd in tech-kringen direct controversieel door een opvallend detail. Bekijk de trailer zelf voor je verder leest en gok waar ik op doel…

Nu je de trailer gezien hebt zijn we benieuwd of je het gevonden hebt met de hint uit de titel. Op 2.58 minuut zien we in het dashboard van de auto met Vin Diesel achter het stuur een smartphone in het dashboard liggen.

Tech-fanaten wisten al snel te ontdekken dat het hier om de Red Hydrogen One gaat. Mocht die naam niet direct een bel doen rinkelen dan kan dat kloppen. Het toestel is namelijk vorig jaar bij de lancering zo geflopt dat fabrikant Red enkele maanden later de smartphone-business helemaal vaarwel zei.

Nu moet er voor zo’n verschijning in een film (de zogenaamde cameo) meestal flink betaald worden, hoewel er ook wel eens per ongeluk een cameo ontstaat. Starbucks weet sinds vorig jaar hoe lucratief dat kan zijn.

Toch is het maar de vraag of het hier een ongelukje betreft. Eind 2019, nadat de exit van het merk bekend was gemaakt, dook de Hydrogen One ook al op als ‘Corvus Phone’ in een Marvel-serie. Zou Red aan een terugkeer werken of maakt men met de niet verkochte smartphones de al betaalde reclamezendtijd op?

Find your flock with the new Corvus phone by Wizard. šŸ“± pic.twitter.com/gc3T9PYxRA — Marvel's Runaways (@marvelsrunaways) December 13, 2019

Foto: F9 release-site