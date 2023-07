Geld opnemen zonder bankpas, een mogelijkheid voor klanten van de ING

Als klant van de Nederlandse ING bank is het sinds 3 juli 2023 mogelijk om geld op te nemen zonder een bankpas. Dit is mogelijk gemaakt met de nieuwe cashcode, die het makkelijk maakt om dagelijks tot 100 euro op te nemen. Lees in dit artikel meer over het gebruik van deze cashcode.

Nieuwe service in samenwerking met ‘Geldmaat’

Deze nieuwe ontwikkeling zou ervoor zorgen dat klanten van de ING bank hun pinpas gewoon thuis kunnen laten. Ook kun je je smartphone gewoon thuis laten, omdat het invoeren van de cashcode via de geldautomaat gaat. Echter, niet alle geldautomaten bieden deze service. Bovendien is je smartphone wel vereist om de koppelcode aan te vragen. Momenteel is deze dienst van de ING alleen nog beschikbaar op de geldautomaten van Geldmaat. Als klant van de ING bank, kun je zowel biljetten opnemen als storten zonder dat je gebruik maakt van een betaalpas.

ING en ABN AMRO

Bij de ABN AMRO is het tegenwoordig ook mogelijk zonder betaalpas geld op te nemen door een QR-code te scannen. Hiermee is het mogelijk om een bedrag tot aan 500 euro op te nemen. Dit is een veel hogere limiet dan de 100 euro limiet van de cashcode. Ondanks dat je met deze code geld kunt opnemen, is het nog niet mogelijk om ook biljetten te storten op je betaalrekening. Bij de ING is, zoals hierboven al vermeld, het wel mogelijk om cash te storten middels de nieuwe cashcode. Of er meerder banken zullen volgen is nog niet duidelijk. Wel zijn andere grote Nederlandse banken, zoals Rabobank, geïnteresseerd.

Hoe werkt de ING Cashcode?

De cashcode maakt het gemakkelijk om contant geld op te nemen zonder betaalpas. Je kunt dagelijks honderd euro cash opnemen. Wil je een code aanmaken? Dat kan in de ING Mobiel Bankieren App. Wanneer je de app opent, moet je de stappen doorlopen om je persoonlijke cashcode te activeren. Deze is maximaal één uur geldig, al kun je wel direct weer een nieuwe code aanvragen. Vervolgens kun je met deze code makkelijk en snel geld opnemen.

Veiligheid van de nieuwe service

Het gebruik van de cashcode is alleen toegankelijk voor klanten van achttien jaar en ouder. Bovendien is het absoluut niet toegestaan om deze code te delen met anderen. Het is een persoonlijke code, te vergelijken met je pincode, die je liever ook niet deelt met andere mensen. Voorheen was een cashcode al te gebruiken voor klanten die hun betaalpas bijvoorbeeld verloren waren, al moesten ze dan wel langs een ING bank gaan om dit te activeren. Dat is met deze nieuwe service verleden tijd.

Gebruiksvriendelijk

Of je nu wel of geen cashcode wilt gebruiken, de nieuwe mogelijkheid om contant geld te pinnen en te storten brengt meer gemak voor klanten. Voor vele is het online bankieren en betalen met een mobiele telefoon inmiddels niet meer weg te denken. Een betaalpas (eigenlijke alle pasjes) lijken steeds minder gebruikt te worden. Alles wordt vervangen door diverse apps en dit heeft zo zijn voordelen. Zo ben je minder afhankelijk van een dergelijke pas en kun je altijd geld pinnen wanneer nodig.