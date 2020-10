Gelekt: Dit is de nog goedkopere OnePlus Nord N100 - Apparata

Foto OP Nord @OnePlus

Lekkers onthullen de aankomende OnePlus Nord N100, een nóg goedkopere variant van de Nord maar wel met stevig verminderde specs.

OnePlus bracht eerder dit jaar de geweldige Nord uit. Fans van het merk hadden meerdere toestellen in de serie in het vooruitzicht en daar duikt de eerste nu van op. Het gaat volgens bekende lekker OnLeaks over de zogenoemde OnePlus Nord N100, een nog goedkopere Nord. Dit zijn alle specs van het spotgoedkopere toestel.

Specs OnePlus Nord N100 gelekt

We wisten dat OnePlus werkte aan nog meer toestellen in de Nord serie, waarvan de N100 nu als eerste opduikt. Lekker OnLeaks deelt op Twitter een blogpost waarin hij alle specs op een rijtje zet.

Daar denk je daarentegen niet gelijk ‘flagship killer’ of ‘budget koning’ bij. Op veel fronten levert de Nord N100 een hoop solide hardware in ten voordelen van goedkopere onderdelen.

Zo wordt het toestel naar verluidt aangedreven door een budget Qualcomm Snapdragon 460 processor, heeft hij een groot LCD display en maar 4GB RAM. Verder schiet de Nord N100 kiekjes met enkele prima camera’s. Wel mag gezegd worden dat het toestel volgens de lekker een 5000mAh batterij mee krijgt en een headphone jack heeft. Oh, en 5G is bij de N100 geen optie.

OnePlus Nord vs N100

Daarmee is de N100 in alle opzichten een stapje terug van de solide Nord. Als het goed is staat daar overigens ook een flink stapje terug wat betreft prijs tegenover. Gezien zo’n beetje alle specs ‘gehalveerd’ zijn, zou een prijs in de Benelux van rond de €200 logisch zijn.

Check de volledige vergelijking hieronder. Nogmaals, de N100 specs zijn niet bevestigd. Features aangegeven met een streepje (-) zijn niet bekend.