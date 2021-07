Gelekt: Komen Netflix games naar PlayStation?

Wederom lekt er informatie uit over Netflix en de plannen om games aan te bieden, waarbij PlayStation nu nadrukkelijk naar voren komt.

Eerder deze week werd bekend dat het zo goed als zeker is dat Netflix games gaat aanbieden. Hoe en wat is vooralsnog daarentegen een raadsel. Een dataminer heeft wellicht het antwoord gevonden. Steve Moser vond in de Netflix iOS-app informatie over games, PlayStation, Sony en Ghost of Tsushima.

Netflix werkt samen met PlayStation?

In de code vond dataminer Moser onder andere afbeeldingen van Netflix, Ghost of Tsushima, PlayStation-controllers en een haaiensymbool. Dat laatste is waarschijnlijk een bevestiging van de codenaam van het project: Shark.

Netflix’s gaming feature has a current working name of “Shark” and is represented by this image in their iOS app: a shark fin. Could an image of PS5 controllers and Sony’s Ghost of Tsushima (director’s cut coming Aug. 20th) indicate a partnership with $SONY? Cc @HedgeyeComm $NFLX pic.twitter.com/FLghlRlu20 — Steve Moser (@SteveMoser) July 15, 2021

Hoewel het Netflix gamingconcept nog vooral in mysterie gehuld is, zou de datamine wat duiding kunnen geven. Ghost of Tsushima is immers een bestaande game. Mogelijk werkt Netflix samen met Sony om games ook via de streamingdienst aan te bieden, wellicht voor gebruikers die geen PlayStation hebben.

Aan de andere kant, wellicht duiden de PlayStation-controllers wel op het feit dat je externe controllers kunt gebruiken voor de toekomstige dienst. In tegenstelling tot Stadia zou Netflix dus mogelijk geen eigen controller op de markt brengen.

Wat de plannen van Netflix ook zijn, keer op keer komt naar buiten dat er inderdaad iets met gaming aan zit te komen. De streamingdienst huurde een gaming-topman in, heeft het in earning calls zelf over games, experimenteert met interactieve content en lijkt zich nu in de back-end voor te bereiden op de introductie van videogames.

Via: VGC