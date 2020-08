Gelekt: ‘Nintendo Switch Pro’ komt er echt aan

Foto: Nintendo Switch

Insiders melden dat Nintendo begin volgend jaar al met de Nintendo Switch Pro komt.

Het was een tijdje stil rondom de Nintendo Switch. De uitzonderlijk succesvolle console zag een jaar geleden voor het laatste een grote nieuwe toevoeging: de Switch Lite. Maar over de ondertussen mythische Nintendo Switch Pro hebben we al lang niks meer gehoord. Nu duikt er eindelijk weer nieuwe informatie op en wel van een behoorlijk interessante bron.

Nintendo Switch Pro komt er echt aan

Een insider die betrokken is bij de distributie van Nintendo’s consoles wakkert de geruchten rondom een Nintendo Switch Pro weer aan. De persoon zegt tegenover UDN dat er een “next-generation” van de Nintendo Switch aankomt. De handheld-console hybride moet begin 2021 uitkomen.

Wat is er next-gen aan? Volgens de insider gaat het om een Switch met een “betere beeldkwaliteit”. Dat kan een beter, scherper of groter scherm betekenen. Ook is het aannemelijk dat een Switch Pro uitgerust wordt met een betere processor. Tot slot heeft de bron het over een console die “meer interactief” is. Wat dat betekent, is een raadsel.

Een Switch Pro zou logisch zijn

De eerste Nintendo Switch kwam in het voorjaar van 2017 uit. Dat betekent dat de console nog relatief jong is. Desalniettemin maakt de game-industrie zich klaar voor de volgende console generatie. En dan moet Nintendo mee. Nu staat het Japanse gamebedrijf altijd een beetje los van de grote jongens, Xbox en PlayStation. Ze leveren immers altijd een uniek, eigen product dat lastig vergelijkt met een ‘echte’ console.

Toch zal Nintendo relevant willen blijven. Dat zou onder andere kunnen met een nieuwe console. Maar zoals gezegd, een console van nog geen 4 jaar oud is niet oud. Een Pro-variant zou daarom heel erg logisch zijn om mee te gaan met de nieuwe generatie.

Sterker nog, ook Sony en Microsoft deden dit. De PlayStation 4 kwam eind 2013 uit. Vervolgens lag de PlayStation 4 Pro eind 2016 in de winkels. De Xbox One kwam eind 2013 uit. Vervolgens lag de Xbox One X eind 2017 in de winkels.

Dus, vooralsnog kun je een Nintendo Switch Pro begin 2021 verwachten. Op basis van voorgaande releasedata zeggen we maart 2021.

Via: VideoGameChronicle

