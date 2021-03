Gelekt: Snapdragon 775 maakt gigantische sprong vooruit - Apparata

Een gelekt specs-sheet van de Snapdragon 775 onthult dat de processor een gigantische inhaalsprong op de 800-serie maakt.

Qualcomm maakt zich naar verluidt klaar voor een volgende generatie Snapdragon-processoren. De Snapdragon 775 zou daarbij de 765-serie moeten opvolgen, maar gaat véél verder dan dat. Volgens een gelekt intern document verandert de aankomende mid-ranger het productieproces waardoor de lijn tussen mid- en high-end ineens een stuk dunner wordt.

Snapdragon 775 specs gelekt

Het interne document, in handen van XiaomiUI (gespot door XDA Developers) onthult alle specs van de aankomende processor. Het meest verrassende aspect van de 775, is het feit dat deze op een schaal van 5nm gemaakt wordt. Als opvolger van de 765-serie (7nm) krijgt hij dus fundamenteel flinke voordelen mee. Het 5nm productieproces zorgt namelijk voor een snellere en energiezuinigere processor.

Verder komen er een hoop ander technische specs bij de gelekte processor kijken. Denk aan ondersteuning van LPDDR5 RAM geheugen (op 3200Mhz). Momenteel zijn er slechts enkele smartphones met een 800-serie processor die zo’n snel RAM ondersteunen.

De Snapdragon 775 zou daarnaast tot UFS 3.1 opslagruimte ondersteunen, een nieuwe configuratie Kryo 6-serie CPU-kernen meekrijgen en stevige camera-specs kunnen ondersteunen; drie 28MP camera’s tegelijkertijd of 64MP + 20MP video (30fps).

Al deze features kunnen de Snapdragon 775 een waar flagship killer-beest maken. Aangezien de regerende 800-serie ook op 5nm geproduceerd is, maakt de theoretische mid-ranger de high-end koning het leven zuur.

Uiteraard is die gigantische vooruitgang wel gebaseerd op de gelekte sheet; het zou zomaar kunnen dat de naam van de processor niet klopt, of dat de informatie inaccuraat is. Naar verluidt horen we zeer snel meer als de Lite-variant van de Xiaomi Mi 11 aangekondigd wordt.