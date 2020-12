Snapdragon 888 vs Apple A14 - Kan Qualcomm bijbenen? - Apparata

Met de Snapdragon 888 adopteert Qualcomm 5nm technologie, maar kunnen ze zich meten met de sublieme Apple Bionic A14.

De iPhone 12 mag op papier dan wel geen schijn van kans hebben tegen de concurrenten. Maar qua performance domineert Apple momenteel met de Bionic A14. Die ongelofelijk rekenkracht is waarschijnlijk in elk geval deels toe te schrijven aan de architectuur, namelijk 5nm. Nu komt Qualcomm eindelijk met een Snapdragon op basis van hetzelfde productieproces. Hoe staat het er nu voor in smartphone processor land?

Snapdragon 888 vs Apple A14

De Snapdragon 888 is nog niet in het wild verkrijgbaar, maar AndroidAuthority vergeleek de aankomende processor met de Apple Bionic A14. Dat deden ze op basis van de beloften van Qualcomm zelf; naar eigen zeggen krijgt de Snapdragon 888 maar liefst 25% meer CPU rekenkracht en 35% GPU power. Het medium trekt dus de 865 performance door op basis van die beloftes.

Het is voor het eerst dat de twee concurrerende bedrijven een vergelijkbare processor hebben deze generatie. Nu is het eindelijk weer eens eerlijk, gezien de twee allebei op 5nm geproduceerd zijn.

Maar afgezien van die overeenkomst, zijn de processoren totaal verschillend. Apple gebruikt (zoals altijd) in-house technologieën met cryptische namen. We weten bijvoorbeeld niet hoe de 2 Firestorm (Big cores) en 4 Icestorm (Little cores) kernen zich verhouden tegenover de Cortex-X1 (2.84GHz), 3x Cortex-A78 (2.4GHz) en 4x Cortex-A55 (1.8GHz) van Qualcomm.

Resultaten

Wat we wel kunnen benaderen, is de verwachte performance-verschillen tussen de twee. Als Qualcomm’s beloften reëel zijn, winnen ze met de Snapdragon 888 voor het eerst in tijden weer van Apple. De Snapdragon 888 verricht CPU-taken 6,5% sneller dan de Bionic A14. GPU-power is bij die eerste zelfs 8,9% hoger.

Apple pakt wel de eerste prijs op basis van gemixte performance. De samenwerking tussen CPU en GPU is sowieso iets waar Apple excelleert. De Snapdragon 888 loopt daarentegen niet ver achter; ongeveer 4,5% maar.

Kortom, Qualcomm kan eindelijk weer met Apple bijbenen; de aankomende Snapdragon 888 wint het net van de iets oudere Apple Bionic A14.