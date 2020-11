Speedtest: iPhone 12 maakt gehakt van Galaxy Note 20 Ultra - Apparata

Als je de Apple iPhone 12 en Samsung Galaxy Note 20 Ultra naast elkaar legt, krijg je verrassende resultaten: Apple maakt gehakt van Samsung.

Bij vergelijkingen van smartphones is het eigenlijk standaard zo dat de iPhone 12 verliest. Voor de prijs van een iPhone krijg je ogenschijnlijk niet de specs die bij dat bedrag zouden horen. Als je daarentegen naar de performance in de praktijk kijkt, wordt al iets duidelijker waarom zo veel mensen een iPhone hebben. Zo ook in deze iPhone 12 vs Samsung Galaxy Note 20 Ultra vergelijking.

Apple iPhone 12 vs Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Als je puur en alleen naar de specs kijkt, dan zou je denken dat de Samsung Galaxy Note 20 Ultra niets te vrezen heeft van Apple. Maar zoals al uit een eerdere vergelijking bleek, is de iPhone 12 een monster qua performance.

Dat blijkt wederom nu AndroidAuthority de iPhone 12 naast de Galaxy Note 20 Ultra legt. Het medium gebruikt software die stap voor stap de rekenkracht van de smartphones aanspreekt. Eerst wordt de CPU getest, dan de chipset in het algemeen en dan voornamelijk de GPU. Wat blijkt? De iPhone 12 wint in iedere categorie van de Galaxy Not 20 Ultra.

Zoals ook uit de gelinkte andere vergelijking met de iPhone 12 blijkt, zijn specs niet alles. Zo bewijst Apple met de Bionic A14 dat ze niet alleen de Snapdragon 865 aan kunnen, maar ook de Qualcomm Snapdragon 865+ (of Samsung Exynos 990 in Europa).

Dat heeft wederom grotendeels te maken met de architectuur van de chipsets. De A14 is gemaakt op 5nm schaal, terwijl de Snapdragon 865+ en Exynos 990 het met de minder efficiënte 7nm moeten doen. Hoe dan ook, een verschil van ongeveer 22% is aanzienlijk. Sterker nog, de iPhone 12 produceert met de 2D grafische test bijna twee keer zoveel frames per seconde.

Kortom, je moet relatief veel betalen voor de standaard iPhone 12. Maar dan heb je wel de rekenkracht om de nog veel duurdere Galaxy Note 20 Ultra onder de tafel te rekenen!

Lees ook: ‘Samsung maakt absurde winst op Galaxy Note 20 Ultra’