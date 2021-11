Gelekte foto’s laten goed nieuws zien over de Samsung S22!

De S21 van Samsung

Er zijn weer eens beelden gelekt. Dit keer van de Samsung S22 en het lijkt erop dat ze met deze smartphone een nieuwe weg in slaan.

Je ontkomt er bijna niet aan: veel smartphones hebben een aanzienlijke camerabobbel. Dit om de moderne camera’s te kunnen huisvestigen. Het lijkt er nu echter op dat Samsung hier afscheid van gaat nemen, nu er foto’s zijn gelekt van de nieuwe aankomende S22 Ultra.

Gelekte foto’s Samsung S22

Het lijkt erop dat we een S22 Ultra zien. In tegenstelling tot eerdere 3D-weergaven is er echter geen P-vormige camerabult. Samsung had naar verluidt een dikker ontwerp nodig voor de S-Pen, waardoor lenzen veel meer in het lichaam passen. Ja, je leest het goed. De S22 Ultra zal een S-Pen krijgen. De S22 Ultra zal vermoedelijk nog steeds draaien rond een 108 MP hoofdsensor, vergezeld van een 12 MP ultrabrede shooter, een 10 MP 3X telefotocamera en een 10 MP 10X telefoto.

Front Page Tech

Samsung zou de S-Pen toch gewoon nieuw leven kunnen inblazen met de Galaxy S22 Ultra. Front Page Tech heeft foto’s verkregen van wat volgens hem de eerste live-foto’s zijn van de (blijkbaar voltooide) S22 Ultra, en het is in feite de nieuwe Galaxy Note. Er is een S-Pen, een gleuf voor de stylus en zelfs een minder afgerond ontwerp dat doet denken aan het verleden van Notes.

Front Page Tech

Los daarvan beweerde Jon Prosser van FPT dat Samsung op 8 februari pre-orders voor de Samsung Galaxy S22-reeks zou aannemen, voorafgaand aan een release op 18 februari. We zouden die datums als voorlopig beschouwen, hoe betrouwbaar ze ook zijn (de timing kan in dit stadium gemakkelijk veranderen), maar ze laten doorschemeren dat het debuut van de S21 in januari meer een eenmalig was dan het begin van een trend. Of alle versies van de S22 een dergelijk glad design krijgen, dat is niet bekend.