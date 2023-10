Gemeenten testen nieuw digitaal systeem voor agressieve voetbalsupporters

Onder andere de gemeente Rotterdam, Utrecht en Leeuwarden hebben aangekondigd dat ze een test zullen uitvoeren met betrekking tot een digitaal meldingssysteem. Dit systeem is ontwikkeld om de overlast van voetbalsupporters aan te pakken. Door de digitale meldplicht te gebruiken, zullen voetbalsupporters met een stadionverbod zich via een vingerafdrukscanner moeten melden. In dit artikel lees je meer over de opkomende test en de redenering erachter.

Aanscherping voetbalwet

In 2015 stemde de Tweede Kamer over de aanscherping van de voetbalwet, ook wel bekend als de MBVEO. Deze aanscherping werd met een ruime meerderheid aangenomen, met als doel de mogelijkheden voor echte voetbalfans te vergroten. In de afgelopen jaren zijn relschoppers steeds prominenter naar voren gekomen, waardoor het noodzakelijk is geworden om actie te ondernemen tegen deze ongewenste gedragingen. De KNVB streeft naar het verminderen van veiligheidsmaatregelen, zoals fouilleren. Hiermee hoopt de voetbalbond bij te dragen aan een open en publieksvriendelijke voetbalomgeving.

Aanmerkelijke wijzigingen

De belangrijkste wijziging betreft de introductie van een digitale meldplicht, wat zal resulteren in een efficiëntere controle bij de stadions. Bovendien wordt verwacht dat deze verandering zal leiden tot een afname van de politie-inzet. Een andere significante aanpassing is de mogelijkheid om maatregelen niet aaneengesloten uit te voeren. Naast de bestaande mogelijkheid om een maatregel voor negentig aaneengesloten dagen op te leggen, is er nu ook de optie om de maatregel te spreiden over negentig verschillende dagen. Het verschil ligt hierin dat wanneer specifieke data worden gekozen, de hooligan voor een veel langere periode wordt uitgesloten, in tegenstelling tot slechts enkele wedstrijden zoals voorheen het geval was.

Ontstaan van de smartphone-applicatie

Als reactie op de voortdurende overlast veroorzaakt door agressieve voetbalsupporters, is er overwogen om een nieuwe maatregel te implementeren om deze problemen te verminderen. Er is gesproken over een concept dat gebruikmaakt van een smartphone-applicatie waarmee zowel de vingerafdruk als de locatie van een persoon gecontroleerd kunnen worden. Het is momenteel nog niet duidelijk of het volgen van de locatie als functie aan deze app kan worden toegevoegd.

Uitvoering in meerdere gemeenten

De gemeenten Rotterdam, Utrecht en Leeuwarden verwachten om in november te beginnen met het uitvoeren van het experiment. In de eerste fase van het experiment zullen vrijwilligers met een fictief gebiedsverbod als testpersonen fungeren. Deze deelnemers ontvangen een mini-ID en dienen op willekeurige momenten een vingerafdrukscan uit te voeren. Dit vormt de eerste testfase van het digitale meldplicht systeem, waarin de betrouwbaarheid, veiligheid en privacy van de gebruikers worden geëvalueerd. Na een succesvolle afronding van deze testfase, zal het experiment worden voortgezet met voetbalsupporters die daadwerkelijk een gebiedsverbod hebben.

De keerzijde van andere straffen

Naast het lopende experiment, bestaan er ook andere strafmaatregelen die worden opgelegd aan agressieve voetbalsupporters. Eén van deze maatregelen omvat een gebiedsverbod in combinatie met een fysieke meldplicht. Bij deze strafmaatregel dient de persoon aan wie de straf is opgelegd zich op bepaalde momenten fysiek te melden bij een politiebureau. Echter, deze strafmaatregel kent enkele knelpunten. Allereerst vergt het kostbare tijd en middelen van de politiebureaus, wat een beperking kan vormen. Daarnaast wordt deze straf als vrij zwaar beschouwd, waardoor deze niet vaak wordt toegepast. Er is behoefte aan alternatieve methoden om met overlastgevende voetbalsupporters om te gaan. Hopelijk is de digitale meldplicht de oplossing.