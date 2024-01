Geplande upgrade Amazon Alexa later dit jaar alleen voor abonnees

Volgens Business Insider werkt Amazon aan een verbeterde en “slimmere” versie van stemassistent Alexa. Deze nieuwe versie moet beter inspelen op vragen van gebruikers en praat naar verluidt op een meer natuurlijke wijze. Maar huidige gebruikers van Alexa, wacht heel even met enthousiast worden. Want deze nieuwe versie zal waarschijnlijk alleen beschikbaar zijn voor gebruikers die een abonnement afsluiten.

Remarkable Alexa

Deze nieuwe versie van Alexa heet ‘Remarkable Alexa’ en draait, uiteraard, op “AI” technologie. Volgens interne bronnen die Insider heeft gesproken is Amazon al begonnen met het testen van Remarkable Alexa en mikt het op 30 juni als introductiedatum. Volgens de verhalen gaat het niet zomaar om een upgrade. De introductie van “AI” technologie maakt de nieuwe Alexa haast tot een compleet nieuw product. Althans, dat zeggen de interne bronnen.

Amazon, overtuigd van de waarde van het integreren van “AI” technologie, heeft de oude versie van Alexa inmiddels als “classic” bestempeld. Daarmee lijkt het de huidige versie van Alexa definitief naar de vuilnisbak te verwijzen. Remarkable Alexa draait op een zogenaamd Natural Language Model. Maar zo natuurlijk komt Remarkable Alexa niet over op testers. Wellicht dat Amazon in het toepassen van “move fast and break things” wederom iets te snel gaat.

Business Insider bericht namelijk dat veel testers klagen (link naar The Verge voor lezers zonder BI abonnement.) over de onnodig lange en inaccurate antwoorden die “Remarkable” Alexa geeft. Erg verrassend. Miljarden ten spijt blijft voorlopig elke “AI” productrelease tegen dezelfde problemen aanlopen. “AI” doet simpelweg niet wat Big Tech belooft. De technologie is onbetrouwbaar. Soms geeft het een juist antwoord op je vraag en soms geeft het een aantoonbaar incorrect antwoord. Soms vormt het overtuigende zinnen en soms praat het onzin.

Amazon schrapt honderden banen bij Alexa-afdeling

Amazon heeft aangekondigd dat honderden werknemers van de Alexa afdeling alvast hun CV’s mogen af gaan stoffen. Het bedrijft beweert dat de ontslagronde het gevolg is van een verschuiving in de prioriteiten. Een van die nieuwe prioriteiten is het ontwikkelen van generatieve “AI.”

In een interne memo geeft Amazon aan dat vanwege de schuivende prioriteiten een aantal projecten zullen worden stilgelegd. Deze projecten worden niet bij naam genoemd. Het is niet de eerste keer dat Amazon plots honderden, soms zelfs duizenden, mensen op straat zet. Ontslagrondes worden vaak door bedrijfsleiders ingezet om op korte termijn de kosten te drukken. Vaak zijn dergelijke ontslagrondes op lange termijn schadelijk voor bedrijven, om maar niet te spreken over de vele mensenlevens die zonder fatsoenlijke reden overhoop worden gegooid.

Naast Alexa en de welbekende website heeft Amazon ook een streamingdienst, Amazon Prime. Bij Prime profiteer je van snelle en gratis bezorging van miljoenen artikelen, bent als eerste op de hoogte van Lightning deals, krijgt verschillende aanbiedingen bij Prime Gaming en kunt gebruikmaken van Amazon-foto’s. Dat alles voor slechts € 2,99 in de maand!