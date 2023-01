German Bionic Apogee exoskelet geeft je superkrachten

Onze lichamen zijn niet echt gebouwd voor zware beroepen. Het German Bionic Apogee exoskelet wil daar een handje bij helpen en de werknemers gezond houden.

Wat is een exoskelet?

In de film IronMan draagt de hoofdpersoon, Tony Stark, een exoskelet. Een exoskelet is een apparaat dat je draagt op je lichaam en dat je lichamelijke kracht versterkt. Bij de meeste exoskeletten via elektrische motors. Hoewel er ook enkele types zijn die de kracht van de ene spier, bijvoorbeeld de sterke beenspieren, helpen de andere spieren te versterken.

Soms is die versterking van lichaamskracht zelfs spectaculair veel, zodat je dingen kan dragen die duizenden kilo’s wegen. Op dit moment zijn exoskeletten, zoals het German Bionic Apogee exoskelet, vooral populair binnen de industrie, logistiek en als alternatief voor een rolstoel.

German Bionic Apogee exoskelet vooral voor de ‘lichtere’ zware werkzaamheden

Bij veel beroepen, zoals voor een postsorteerder of iemand die in een distributiecentrum werkt, of als bouwvakker, moet je veel tillen. Eén of twee keer is niet erg, maar als je dat elke dag geregeld doet, overbelast je op den duur je lichaam. Het German Bionic Apogee exoskelet kan tot 30 kg draaggewicht overnemen. Dat is nu net het verschil tussen lichte werkzaamheden en werken dat tot rugklachten of erger kan leiden.

Geen wonder dat er veel interesse is binnen de industrie voor de slimme exoskeletten van het Beierse bedrijf German Bionic. Maar ook binnen de logistiek en gezondheidszorg. Verpleegkundigen moeten vaak, bijvoorbeeld bij het wassen van patiënten, zware handelingen uitvoeren. En ook in de maakindustrie komen zware werkzaamheden vaak voor.

Slim exoskelet houdt prestaties bij

In het exoskelet zitten sensoren en software, die in de gaten houdt of je je lichaam niet overbelast. Zo leer je hoe je op de meest ontspannen manier kan werken en voel je je aan het eind van de dag niet gebroken, maar redelijk uitgerust. Ook kan je het werk volhouden, zonder dat je in de ziektewet belandt.

De German Bionic Apogee en andere exoskeletten worden door de Duitsers verkocht aan veel logistieke bedrijven, luchthavens en andere bedrijfstakken waar veel gesjouwd wordt. Waarschijnlijk hebben ze op die manier al duizenden gezondheidsklachten voorkomen. Het is mogelijk de goedkoopste modellen te huren voor rond de € 700 per maand.

Een goede zaak, want per slot van rekening moet je je hele leven met je lichaam doen.