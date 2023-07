Gezichtsherkenning smartphone vaak makkelijk te kraken

Laten we wel wezen, de meeste mensen vinden het dikke prima om iets aan privacy in te leveren om het leven zodoende wat gemakkelijker te maken. Ik ben er dan zo één die principieel alle cookies uitzet. Zelfs (of juist vooral) wanneer je dat extra moeilijk wordt gemaakt. De meeste mensen malen er niet om en drukken gewoon op akkoord.

Zo vinden veel mensen het ook dikke prima om hun mik ergens in een database te hebben staan als dat betekent dat ze hun telefoon kunnen ontgrendelen door er enkel naar te kijken. Wel jammer als dan blijkt dat iedereen met een duidelijke foto van je gezicht ook je telefoon in kan.

Consumentenbond houdt wederom de vinger aan de pols

Het is niet voor het eerst dat de Consumentenbond fabrikanten van smartphones achter de broek aan zit. Zo dwongen ze eerder Apple een adapter te leveren bij de iPhone 12. Vier jaar geleden onderzocht de Consumentenbond voor het eerst hoe veilig de gezichtsherkenning op je telefoon echt is. Onderzoekers keken welke toestellen met een foto van de eigenaar te ontgrendelen waren. 26 telefoons vielen toen door de mand (een lijst vind je in het voorgaande linkje). Dat biometrie gebruiken om je telefoon te beveiligen niet zonder risico’s is was dus al even bekend.

Dit keer onderzocht de bond 26 toestellen, en wat blijkt? 43% van deze telefoons faalde de test. iPhone en Samsung bleken de veiligste toestellen te maken. Alle recent geteste iPhones kwamen door de proef heen. Bij Samsung was er een enkele verstekeling, 11 van de 12 geteste toestellen bleken veilig te werken.

De prijs bepaalt

Wat opviel is dat het steeds de goedkopere toestellen zijn, die niet veilig bleken. Denk aan Honor, Motorola, Oneplus, Oppo en Xiaomi, maar ook het ooit zo gerenommeerde Nokia. Bij Samsung, doorgaans een A merk, was het ook het goedkoopste model wat als enige niet door de test kwam. Toch is prijs niet altijd de absolute graadmeter. Met enige regelmaat viel ook een toestel van meer dan 500 euro door de mand. Namelijk de Xiaomi 12T Pro (€620), 13 (€750) en 13 Pro (€1300!), en de Nokia X30 5G (€510). De volledige lijst aan toestellen en of ze met succes door de test kwamen zie je wederom in de link.

Het advies van de Consumentenbond

Kort gezegd, ziet de Consumentenbond liever dat biometrische vergrendel methoden die demonstratief onveilig zijn helemaal niet meer worden aangeboden. Ja, de fabrikanten geven aan dat biometrie niet altijd de veiligste optie is, maar ze pochen wel met het feit dat de toestellen over de feature beschikken. Zeker bij oudere toestellen moet je oppassen. Toestellen ouder dan 1 jaar zijn volgens de Consumentenbond lang niet altijd veilig. Soms is het mogelijk de gezichtsherkenning “strenger” in te stellen, maar in het artikel wordt ook gewezen op de mogelijkheid je telefoon gewoon ouderwets met een pincode te beveiligen.