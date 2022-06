Ging Terra-oprichter er vandoor met 2,5 miljard euro!?

En dat net voordat de koers crashte. Dat lijkt niet in orde en er wordt nu veel gepraat of de Terra-oprichter er echt met 2,5 miljard euro vandoor ging.

Terra’s nieuwe LUNA 2.0-token heeft de afgelopen twee weken 54% in waarde verloren, na het bereiken van $ 11,33 per eenheid op 30 mei. Ondertussen heeft de klokkenluider Fatman de mede-oprichter van Terra, Do Kwon, beschuldigd van het verzilveren van $ 2,7 miljard een paar maanden voor het allemaal mis ging. Kwon heeft echter de beschuldigingen van Fatman in de gaten gehouden en hij beweert dat de beschuldigingen “categorisch onjuist” zijn.

Terra-oprichter een oplichter?

Dat is de hamvraag. Op 11 juni 2022 beschuldigde Fatman Kwon van het overhevelen van $ 2,7 miljard van het Terra-project een paar maanden voor de UST-fallout. “Sommigen van jullie vonden 80 miljoen dollar per maand slecht”, tweette Fatman. “Dat is niets. Dit is hoe Do Kwon dankzij Degenbox in slechts enkele maanden $ 2,7 miljard (33 x $ 80 miljoen) incasseerde: het perfecte mechanisme om liquiditeit uit het LUNA en UST-systeem te laten wegvloeien naar hard geld zoals USDT.”

Do Kwon weerlegt beschuldigingen van een cash-out, en zegt dat hij echt niet veel om geld geeft. Hij gaat verder met: “Dit zou duidelijk moeten zijn, maar de bewering dat ik $ 2,7 miljard heb uitbetaald, is absoluut onjuist”, zei Kwon op dezelfde dag dat Fatman hem beschuldigde.

Waarheid

Er lijken twee tegenstrijdige beweringen te zijn: Do’s portemonnees zijn gedoxxed, en hij bezit nog steeds het grootste deel van zijn LUNA via de airdrop of Do heeft al zijn tokens gedumpt om miljarden te verdienen.

Op Twitter hebben mensen besproken hoe Kwon een stuk bescheidener is in vergelijking met andere mensen tijdens de roem van LUNA. Feit is dat hij flink kon cashen, wie zou dat niet gedaan hebben?