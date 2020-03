Goed en slecht nieuws voor Samsung vlaggeschepen

Supersnelle chip in ontwikkeling, andere premium service gestopt.





Na de lancering van de Samsung Galaxy S20-serie kijkt men al weer druk vooruit naar de volgende serie vlaggenschepen. Er wordt al druk gespeculeerd welke features we kunnen verwachten en Samsung heeft goed nieuws. Er komt namelijk een nieuwe feature bij.

De telecomgigant meldde namelijk dat men de nieuwe chip voor data-opslag, de 512GB eUFS 3.1 storage chip in massaproductie genomen heeft.

Samsung claimt dat de volgende vlaggenschepen met deze nieuwe chip voor opslag 60% sneller zijn dan de huidige vlaggenschepen. Met de nieuwe chip kan men 100 GB data in 1,5 minuut verplaatsen, terwijl dit met de huidige chip meer dan 4 minuten kost. Later dit jaar ontwikkelt men de chip ook voor een opslagcapaciteit van 128 GB en 256 GB. Dit doet men beweerdelijk vooral om de smartphones nog beter uit te rusten om video’s in 8K-kwaliteit te maken en te verwerken.

Zo’n snelle chip biedt natuurlijk ook mogelijkheden voor gaming, maar dat zal niet meer kunnen met de Play GalaxyLink Streamingservice die men bij de Samsung Galaxy Note 10 introduceerde. 4 maanden nadat de toepassing live ging heeft Samsung namelijk besloten de stekker uit dit streamingproject te trekken. Hoewel men interne koerswijziging als reden noemt gaan experts ervan uit dat het niet vanwege veel succes onder gebruikers uit de markt genomen wordt. Overigens gaan er geruchten dat Samsung in samenwerking met Microsoft een gaming-oplossing in de Cloud aan het ontwikkelen is. Deze zou dan vooral als concurrent voor Google Stadia moeten fungeren. Opvallend, want Google Stadia is op de Samsung Galaxy S20 te gebruiken.

Beeld: Samsung