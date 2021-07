Goed nieuws! Sony komt terug op beslissing PSP- games - Apparata

Sony zou hiermee stoppen, maar draait nu toch wat betreft het verkopen van PSP- games en meer! Lees hier hoe en wat.

Afgelopen tijd was de communicatie van Sony nou niet echt heel consequent. Maar nu is duidelijk geworden dat spelers van een PlayStation Portable spellen kunnen blijven kopen in de PlayStation Store. Dit via de stores van de PlayStation 3 en PS Vita. Hier is lange tijd onduidelijkheid over geweest.

PSP games van Sony

In april kwam Sony terug op zijn beslissing om de stores van de PS3 en de PS Vita te sluiten. Toen zei het bedrijf ook dat de “PSP-handelsfunctionaliteit zoals gepland op 2 juli 2021 met pensioen gaat”. Sony wilde hiermee zich meer richten op de nieuwe consoles. Hiermee zou de ondersteuning van oudere generaties afgebouwd worden.

Dat is vandaag dus. Hoewel dat zou kunnen worden geïnterpreteerd als Sony die de stekker uit alle PSP-downloads trekt, blijkt uit nieuwe berichten die op zowel de Amerikaanse, als de Britse PlayStation-websites is verschenen (opgemerkt door Kotaku) dat dit niet het geval is. Gebruikers van een PSP kunnen geen gebruik meer maken van de in-gamewinkel voor PSP-content, maar nog wel via de winkels voor de PlayStation 3 en PS Vita PSP-games aanschaffen. Goed nieuws dus!

Verkeerde beslissing

In 2016 werd de PSP- gamewinkel al gesloten, maar je kunt nog steeds PSP-games voor de console van Sony krijgen via de PS3- en PS Vita-winkels. Nu die winkels dus niet sluiten, kun je nog steeds PSP-games via deze stores downloaden, hoewel er in de toekomst enkele beperkingen zullen zijn. Vanaf 6 juli kun je op de PSP zelf niet meer naar games zoeken of in-game aankopen doen. De nieuwe informatie staat sinds 28 juni voor het eerst op de Britse website.

Sony kwam al eerder terug op zijn plannen om de PS3- en Vita-winkels te sluiten. Jim Ryan, CEO van Sony Interactive Entertainment, zei dat het duidelijk was dat het bedrijf “de verkeerde beslissing had genomen”.