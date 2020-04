Goedkopere Xiaomi Mi Note 10 Lite duikt op

De Mi Note 10 is bekend om zijn 108-megapixel camera.





Er zijn eigenlijk nog maar weinig bekende Android-fabrikanten die echt goedkope bestsellers maken. De Xiaomi Mi Note 10 is ook niet bepaalde een serie die we voordelig kunnen noemen. Zo heeft de Pro-versie een adviesprijs van 999 euro en kost de reguliere Mi Note 10 799 euro.

Als je wil shoppen in een lager segment moet je nog even geduld hebben. Er blijkt een Xiaomi Mi Note 10 Lite in de maak. De bekend geworden specificaties laten een duidelijk uitgeklede versie van de Mi Note 10 zien. Zo heeft de 108-megapixel camera plaats moeten maken voor een 64-megapixel camera. Andere camera’s op de Mi Note 10 Lite zijn een 8 MP + 8 MP + 5 MP en een 2 MP.

De batterijcapaciteit van de Xiaomi Mi Note 10 Lite zou 5.260mAh moeten bedragen. Verder is een Qualcomm Snapdragon 730G verantwoordelijk voor de rekenkracht. De smartphone kan 30W snelladen en zal geleverd worden met MIUI 11 op basis van Android 10. Het scherm is met 6.47-inch FHD+ OLED wel hetzelfde gebleven.

Wanneer deze Xiaomi op de markt gaat komen is nog niet bekend. (Via XDA-Developers)