Google Chrome komt vanaf nu met een langverwachte feature - Apparata

Google Chrome heeft pas een update gehad, maar pakt nu uit met een extra nieuwe feature voor de browser.

De browser heeft pas nog een grondige update gehad, waarin snelheid en het verbruik van minder geheugen centraal staan. Nu komt Google Chrome met een nieuwe langverwachte feature. Vanaf dit moment kan namelijk direct ondertiteling toegevoegd worden aan audio- en videobestanden op het web. Dit is uniek, want eerder was deze functie alleen voor Pixel- smartphones. Ook telefoons van Samsung konden al gebruik maken van deze vorm van ondertitelen. Goed dat het nu ook in Google Chrome zit!

Live Captions

Natuurlijk krijgt deze functie een naam: Live Captions. Vertaald naar het Nederlands betekent dit ‘directe ondertiteling’, en dat is precies wat de nieuwe functie van Google Chrome 89 doet. Als je de browser gebruikt dan kan iedereen beeld en geluid voorzien van ondertiteling. Ook als het geluid uit staat! Toch wel handig als je in de trein zit, of gillende kinderen om je heen hebt lopen bij het thuiswerken. De functie komt dus geen moment te laat. XDA Developers kwam hier als eerste achter en voorziet ook een rol voor machine learning in de nieuwe functie.

Ondertiteling

De ondertiteling is natuurlijk handig als er geen ondertiteling beschikbaar is. Het web wordt hiermee een stuk aantrekkelijker en toegankelijker. Voor doven en slechthorenden is deze nieuwe functie van Google Chrome onmisbaar. Wat ook heel handig is, is dat de browser gebruik maakt van een venster. Dit venster, waar de ondertiteling in komt, kan je verplaatsen.

Google Chrome rolt de feature uit in het Engels. We voorspellen zomaar dat het bedrijf de functie in de toekomst ook gaat maken voor andere talen. Wil je het alvast uitproberen in het Engels? Dat kan, ga dan naar je Google Chrome 89 browser. Klik op instellingen om vervolgens naar geavanceerd te gaan. Onder het kopje toegankelijkheid kan je de nieuwe functie vinden. Good luck!