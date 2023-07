Google heeft dorst, en die wordt voorlopig niet gelest

Nee, het lijkt er op dat die dorst alleen maar erger wordt! Google heeft haar milieurapport voor 2023 gepubliceerd en wat blijkt: het watergebruik rijst de pan uit. Nog een manier waarop “AI” het leven voor iedereen net weer dat stukje moeilijker maakt. 21.2 miljard liter water ging er doorheen in 2022, 20% meer dan het jaar er voor.

Goed voor 37 golfbanen

Het is best lastig om waterverbruik op dergelijke schaal in kaart te brengen. 21.2 miljard liter staat gelijk aan het verbruik van 37 golfbanen van gemiddeld gebruik. Maar is dat veel, of zijn golfbanen gewoon bizar dorstig? Dat hangt er natuurlijk ook een beetje van af waar je bourgeois loopt te doen. Volgens onderzoek van de Universiteit doet de gemiddelde Nederlander het over een geheel jaar met ongeveer 1.2 miljoen liter water. Dan hebben we het niet over douchen, drinken en de was doen. Al het water dat gebruikt wordt in het verbouwen van je voedsel, de stof in je kleding, werkelijk alles.

Dat betekent dus dat Google het equivalent is van bijna 18.000 toch al vrij dorstige Nederlanders. Geen bizar hoge aantallen, maar de lijn gaat dus vrij snel omhoog. 20% over het afgelopen jaar. En waar gaat al dat water dan heen? Bijna 20 van de 21.2 miljard liter water wordt er door heen gejast door data centers. Voornamelijk met het koelen van al die elektronica is veel water gemoeid. Wel leuk dus dat we allemaal eindeloos filmpjes en berichtjes online kunnen zetten, maar dat heeft milieutechnisch een prijskaartje.

Steeds meer data centers

Tech giganten als Google en Microsoft stampen in rap tempo het ene na het andere data center de grond uit. De vraag naar opslag neemt rap toe. Een steeds groter aandeel van de wereldbevolking heeft toegang tot het internet, en een steeds groter aandeel van het dagelijks leven neemt digitaal plaats. Al die Tik Tok filmpjes moeten ergens worden opgeslagen.

En steeds meer data centers betekent steeds meer watergebruik. Een data center genereert net zoals elke computer terwijl het draait de nodige hitte. Om er voor te zorgen dat de boel niet oververhit, pompen koelsystemen (vaak drink-)water door het systeem. Dat water komt allemaal uit de directe omgeving van het data center. Gezien het feit dat een groot deel van de wereld steeds meer kampt met droogte terwijl de waterconsumptie alleen maar omhoog gaat moet men zich afvragen of dit wel de tijd is om het equivalent van een heel dorp aan water door een Tik Tok filmpjes opslag heen te jassen.

Google beweert watergebruik te compenseren

De toename van 20% is ongeveer in lijn met de toename in opslag capaciteit bij Google. Het grootste gedeelte van die toename wordt gedreven door de “AI” wapenloop. Maar of die toename houdbaar is, wordt over getwijfeld. Google beweert dat het hard werkt om het water dat het onttrekt aan de omgeving ook weer aan te vullen. Maar gaat dat ook daadwerkelijk de schadelijke gevolgen van het onttrekken van al dat water compenseren?

Een deel van het gebruikte water wordt op locatie hergebruikt, de rest wordt verwerkt in de waterzuivering. Omdat data centers vol gevoelige techniek staan is het niet mogelijk om dat water eindeloos door het systeem te laten draaien. Uiteindelijk bouwt er te veel calcium, magnesium en silicium op in het water en moet het vervangen worden door vers kraanwater. Maar in principe geldt dat verhaal in aangepaste vorm voor elke grootverbruiker van kraanwater. Hergebruik is goed en noodzakelijk, maar de consumptie moet gewoonweg naar beneden, want:

Waterschaarste gaat normaal worden, ook in Nederland

Vraag het aan een willekeurige instantie die zich bezig houdt met het monitoren van klimaat en ze zullen je allemaal hetzelfde vertellen. We gaan steeds meer te maken krijgen met droogte, afgewisseld met perioden van hevige regen en overstromingen. Niet voor niets werkt Nederland al jaren om de rivieren in ons land klaar te maken voor deze toekomst.

De periode van 2015 tot en met 2021 zag zeven van de negen warmste jaren ooit gemeten. Warmere lucht zorgt voor meer verdamping van oppervlaktewater. Warme lucht kan ook meer water vast houden dan koude lucht. Dus betekent grotere droogte ook heftigere regenval. Baudettiaanse logica mag dan dicteren dat alleen netto veranderingen in regenval een probleem zijn, als je akker in de zomer weg schroeit en in het voor en najaar onder water staat wordt het lastig boeren. Om de droogte in de zomer te compenseren verbruiken we met zijn allen veel en veel meer water terwijl de oplossing voor heftige regenval lijkt te zijn het water zo snel mogelijk richting zee te sturen.

Het waterverbruik van data centers is anno 2023 nog geen enorm probleem. Wel is het duidelijk dat het verbruik van bedrijven als Google in dit tempo snel problematisch gaat worden. We moeten in de toekomst moeilijke keuzes gaan maken betreffende wat te doen met ons water. Naar mijn idee zijn er betere doeleinden dan een “AI” data center met als enig doel het zo effectief mogelijk marketen van rommel die je toch niet nodig hebt.