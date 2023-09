Google is deze maand 25 jaar geworden

De tech sector draait om innovatie, altijd maar op zoek zijn naar ‘the next big thing.’ In die zoektocht wordt er een hoop nonsens aangedragen en is het een komen en gaan van start-ups. Het gebeurt eigenlijk maar uiterst zelden dat een bedrijf werkelijk een game changer is. Dat Google tot dit korte lijstje behoort staat echter buiten kijf. De zoekmachine van Google brak nu bijna 25 jaar geleden de mal en groeide uit van een garage operatie tot een gigant van wereldformaat.

Van nederige komaf

In september van 1998 lanceerden Larry Page en Sergey Brin hun nieuwe zoekmachine. De eerste maanden stond alle hardware in de garage van ene Susan Wokicicki, die later CEO van YouTube zou worden. Het concept was een laaiend succes omdat Google anders werkte dan de zoekmachines van die tijd. In plaats van resultaten genereren op basis van het aantal vermeldingen van de zoekterm op een website, hield Google rekening met de hoeveelheid en kwaliteit van de links.

Nu, 25 jaar later is Google veel en veel meer dan alleen een toffe zoekmachine. Google, en dan bedoelen we eigenlijk moederbedrijf Alphabet, wordt traditioneel gerekend onder de Big Five van de tech sector. De andere vier zijn Amazon, Apple, Meta (Facebook) en Microsoft. Google houdt zich dan ook allang niet alleen met bezig met zoekmachines.

Killed by Google

Hoewel Google tot de machtigste bedrijven ter wereld behoort, blijft het lastig om de gewenste eeuwigdurende groei vast te houden. In haar 25-jarig bestaan heeft Google de nodige nieuwe projecten opgestart en start-ups opgekocht. Google kende echter niet enkel successen. Sterker nog, inmiddels staat het bedrijf bekend om hoe het ondermaats presterende projecten genadeloos de nek om draait. De teller staat ondertussen op 289 slachtoffers.

Laatkomer in de “AI” race

Zoals eerder gezegd is Big Tech altijd op zoek naar ‘the next big thing’. Momenteel wedden ze in Silicon Valley massaal op “AI.” Microsoft schept voor OpenAI met panache de miljarden in de oven, terwijl Amazon inzet op speciale chips en eveneens een flinke geldinjectie doet, maar dan in Anthropic. Google is uiteraard ook het strijdtoneel op gekomen, maar lijkt op flinke achterstand te lopen.

Dat zeggen zelfs de eigen werknemers. In een gelekte memo geeft een Google engineer aan dat het bedrijf momenteel niet in positie is om de AI race te winnen. Helaas voor Google is het een race die het zich wellicht niet kan permitteren te verliezen. “AI” kan op veel complexere manieren antwoord geven op vragen van gebruikers. Als de technologie ooit echt tot wasdom komt dan kan het traditionele zoekmachines, toch nog altijd het grootste deel van Google, in één klap verouderd maken.

De vraag is wel of dat gaat gebeuren, want zelfs OpenAI CEO Sam Altman heeft herhaaldelijk aangegeven dat hij de antwoorden van zijn “AI” chatbot ChatGPT minder vertrouwt dan wie dan ook. Hallucinaties, en daarmee bedoelen we complete onzin verkopen als antwoord op een gestelde vraag, lijken ingebakken te zitten in hoe de technologie functioneert en zullen wellicht nooit weggaan. Misschien een troostende gedachte voor Google. Maar het bedrijf kan zich uiteraard niet afhankelijk gaan maken van het lot.

Google versus EU

Terwijl Google zich afvraagt hoe het nog groter kan worden, vragen Europese wetgevers zich steeds vaker af of het bedrijf niet een kopje kleiner moet. Zo hangt het bedrijf een slordige 25 miljard euro aan boete boven het hoofd vanwege de vermeende monopolistische aard van de reclame tak van het bedrijf.

Nu zal je wellicht denken, Google heeft toch geen 100% van de online adverteringsmarkt in handen? Nee, het marktaandeel staat slechts op 90%. Dat betekent dus dat het overgrote deel van de reclame die je op je telefoon of computer ziet door Google gefaciliteerd worden. YouTube is in principe een grote reclame molen van Google.

In de EU en het Verenigd Koninkrijk is men er inmiddels van overtuigd dat de grip die Google op de online reclamemarkt heeft zo sterk is dat er voor andere bedrijven bijna geen tussenkomen is. De positie van Google wordt versterkt doordat het omdat het via haar zoekmachine veel gebruikersdata oogst en aan de andere kant met YouTube ook een afzetmarkt heeft. De EU is momenteel aan het onderzoeken of het niet beter is dat Google haar reclame tak volledig afstoot.