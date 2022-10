Google Pixel 7: wat kunnen we verwachten?

Pixel telefoons zijn de eerste telefoons waarop je nieuwe Androidversies ziet. Vandaar dat de Google Pixel 7 met grote belangstelling wordt gevolgd.

Waar Apple en Samsung het dit jaar een beetje rustiger aan lijken te gaan doen, hebben nieuwkomers als Motorola, Nothing en Xiaomi fanatiek de aanval ingezet op de ooit onaantastbare twee marktleiders. Maar rond een telefoon blijft het nog een beetje stil. De Google Pixel 7. Toch weten we dat de hardwaredivisie van Google bepaald niet vies is van technologische vernieuwingen.

Google Pixel 7 borduurt voort op eerste succes

Bij de eerste versies van de Pixel zocht Google nog naar een succesformule. Bij de Pixel 6 is het Google voor het eerst gelukt om een grotere markt aan te boren. Het was een toestel dat voor een scherpe prijs zich kon meten met de vlaggenschepen van de marktleiders.

Op dit succes bouwt het bedrijf nu verder, wat niet betekent dat de Google Pixel 7 een saai toestel is. Want er zitten heel wat technische vernieuwingen verborgen achter de façade van dit toestel.

De Indiase markt, het hol van de leeuw

Voor het eerst is de Google Pixel nu ook in Nederland te koop en bijvoorbeeld ook in India. Vooral de entree op de Indiase markt is gedurfd. Indiërs zijn zeer prijsbewust en dat Google het aandurft om in deze markt, die tot nu toe door Chinese merken werd beheerst, een poging te wagen dat wil zien dat sterk in hun product geloven.

Inderdaad heeft de Google Pixel 7 veel kenmerken van een Chinese vlaggenschip telefoon: veel waar voor je geld en een eersteklas camera. Waarschijnlijk zullen de Chinese concurrenten zich nu wel zorgen gaan maken. In totaal in 17 landen kan je dit bijzondere toestel nu kopen. Kenners verwachten daarom dat de omzet van dit toestel nu waarschijnlijk zal exploderen.

Nieuwe features in de Google Pixel 7

Het voornaamste voordeel van de Google Pixel 7 boven de concurrentie is de Tensor G2 chipset. Google heeft deze speciaal ontworpen om overweg te kunnen met de kunstmatige intelligentie van het eigen Tensor platform.

Dat betekent dat allerlei kunstmatige intelligentietoepassingen ordes van grootte sneller lopen dan op een klassieke processor. Dit type processor is minder geschikt voor het klassieke getallen kraken, maar juist gebouwd om lastige AI-klussen als foto’s verbeteren en de geluidskwaliteit verbeteren efficiënter uit te voeren.

Uiterlijk van een flagship

Ook het uiterlijk is een bonus. De telefoon heeft de uitstraling van een premium toestel. Minder is dat het scherm er een beetje bekaaid afkomt. Dus voor een echt fanatieke gamer is deze telefoon misschien minder geschikt. Maar dit is zeker een telefoon waar je mee voor de dag kan komen.

Krachtige AI functies dankzij Tensor G2 chipset

Deze smartphone volgt andere vlaggenschip telefoons met gezichtsherkenning en face unlock, waar de Tensor G2 AI chipset natuurlijk zeer geschikt voor is.

Zoals bij alle Pixels, is de Google Pixel 7 de eerste telefoon waar de allereerste versie van Android 13 op draait. Een andere klus waar de Pixel 7 veel beter in is dan andere telefoons, dankzij de Tensor G2 AI chipset, is spraakherkenning. Dit verloopt op de Pixel 7 zelfs zo goed, dat vrijwel direct nadat je iets zegt het in tekst is omgezet.

AI brengt cameraprestaties op Apple niveau

De superieure beeldbewerking, dankzij de kunstmatige intelligentie, maakt dat de Google Pixel 7 ook bij weinig licht foto’s geeft die niet onderdoen van die van Apple. Eén van de grootste verbeteringen zie je niet van buiten. De sensor is 25% groter, waardoor de hoeveelheid opgevangen licht en dus de kwaliteit van de foto flink toeneemt.

Met een 50 megapixel hoofdcamera en 12 megapixel breedbeeldlens zijn de camera’s verder van goede kwaliteit. Je zou kunnen zeggen dat de pixelbinning van de iPhone wordt geëvenaard door de kunstmatige intelligentie op de Pixel 7.

Laadprestaties tussen iPhone en Chinese topmerken

De batterij is met 4355 mAh groot, maar niet indrukwekkend. Langer dan een dag zonder bijladen kan met deze telefoon niet. Met de redelijk goede 30 watt oplaadcapaciteit ligt de Pixel 7 tussen de zeer snel ladende Chinese modellen en de langzamer ladende iPhone en Samsung Galaxy S22 in. In een half uur kan je het toestel voor de helft opladen.

Conclusie Google Pixel 7

De Google Pixel 7 is waarschijnlijk de smartphone waar kunstmatige intelligentie het meest bepalend is voor de prestaties. Wat dat betreft is het in veel opzichten de toekomst van de smartphone. Dit merk je onder andere aan de uitstekende foto’s, de soepele spraak in tekstomzetting, zelfs in een lawaaiige omgeving.

Wel is de processor voor klassieke computertaken minder snel dan die van concurrenten als Samsung en Apple. Ook is de wat beperkte batterijduur een minpunt. Met een prijs van rond de 850 euro, en een karakteristiek uiterlijk, is het een betaalbare vlaggenschip telefoon.