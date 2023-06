Google Pixel Tablet: wat zijn de plus- en minpunten?

Het was een beetje stil na de Nexus 7, maar Google maakt een comeback op tabletgebied met de Google Pixel Tablet. Lees in dit artikel de plus- en minpunten.

Waarom de Google Pixel Tablet?

Ze krijgen de laatste jaren wat minder aandacht, maar ze zijn er nog steeds: de tablets. Want deze toetsenbord-loze laptops zijn opmerkelijk handig. Hoewel ze ook enkele nadelen hebben. Daarom hebben tablets, naast de laptop, hun eigen unieke plaats in het computerecosysteem veroverd en behouden. De Google Pixel serie is trendsettend in de Android wereld omdat het vaak de eerste toestellen zijn waarop een nieuw Android-platform wordt gelanceerd. Dit gaat ook gelden voor de Google Pixel Tablet.

Google Pixel tablet en smart hub in één

De Google Pixel Tablet is een tablet die meer dan alleen wat rimpels zal opwekken in de tabletwereld. Sterker nog, deze nieuwste spruit van de Pixel familie heeft alle potentie om de tabletmarkt in 2023 een frisse impuls te geven en ook een nieuwe richting op te duwen. De Google Pixel Tablet is gelanceerd op 20 juni 2023 en draait onder het besturingssysteem Android 13. Achter deze tablet zit een duidelijke filosofie. Je koopt niet alleen zomaar een tablet, maar ook het zenuwcentrum van je smart home. Koop je deze tablet, dan koop je dus in feite ook een hub waarmee je alle slimme apparaten van je huis kan besturen.

Hoogwaardig scherm, wel enkele minpuntjes

De Google Pixel Tablet heeft een IPS LCD-scherm met een diagonale afmeting van 10,95 inch. D resolutie van het scherm is 1600 × 2560 pixels en een beeldverhouding van 16:10. Met een pixeldichtheid van 276 puntjes per inch kon dit in de buurt van de scherpte van een afdruk met een goedkope inkjetprinter. Dat maakt het een middelgrote tablet en een volwaardige laptopvervanger, waar gebruikers die van scherp, gestoken beeld houden zeker blij van gaan worden. Dit ook, omdat het beeld ook bij een scherpe kijkhoek nog steeds goed zichtbaar is. Een minpuntje is dat het scherm wel erg snel helderheid verliest bij weinig omgevingslicht door de Ambient Light functie.

Grensverleggende, krachtige AI-powered chips

Om een dergelijk groot scherm met een hoge resolutie aan te sturen, heb je krachtiger hardware nodig. Wat dat betreft, hoef je over de Google Pixel Tablet niet te klagen. Deze is uitgerust met een indrukwekkende Tensor G2 chipset. Dit is een octa-core processor gebouwd op een 5 nm-proces. Het biedt 8GB RAM en wordt geleverd met ofwel 128GB of 256GB interne opslag. Helaas is het niet mogelijk dit uit te breiden met bijvoorbeeld een SD-kaartje. Met de 8 megapixel hoofd- en selfiecamera’s kan je 1080p video opnemen. Bij deze technische specificaties behoort deze tablet tot de beste Android-modellen. Zowel voor werk als vrije tijd is deze tablet daarmee een solide keus.

Google Pixel Tablet in zijn dock. Bron Google

Lichte, makkelijke tablet (m.u.v. powerbutton)

Ook wat betreft het ontwerp blijkt Google goed nagedacht te hebben over deze tablet. De tablet is verrassend licht, vooral als je deze vergelijkt met de vrij lompe 12,9 inch iPad Pro of de 11 inch tablet S8 van Samsung. Dit maakte dat het comfortabel is om de tablet vast te houden. Verder is het een slimme vondst om de vingerafdruksensor te combineren met de power button. Wel gebeurde dit tegen een prijs. Namelijk dat het lastig is om deze power button te lokaliseren op de tast. Ook bestaat de kans dat sommige mensen de rubberen rand, die overigens erg handig is om de tablet tegen een schijnoppervlak laten rusten, onhandig vinden als ze de tablet vasthouden.

Speciale aandacht verdient het Google Pixel Tablet docking station. Dit is namelijk geïntegreerd met een speaker. Je hebt dus niet alleen een tablet met dock, maar ook nog eens een goede speaker, die je kamer vult met een goede kwaliteit geluid.

Android 13, maar met Nest Hub Smart Display extra

De Google Pixel Tablet draait op Android 13. Maar dit besturingssysteem is niet helemaal standaard Android. Google heeft namelijk geïntegreerd met de Nest Hub Smart Display UI, waardoor deze tablet een soort hybride vormt tussen een multimedia gadget en het knooppunt van een smart home. Hiermee onderscheidt deze tablet zich duidelijk van andere tablets op de Android markt geeft het gebruikers een unieke reden om deze tablet te kopen. Met een prijs van rond de € 679 is de Google Pixel Tablet voor een top end tablet redelijk scherp geprijsd. Zeker als je bedenkt dat deze tablet ook nog eens dienst doet als control hub van je smart home.

Conclusie review Google Pixel Tablet

De conclusie is dat de concurrenten van deze tablet toch wel iets hebben om over na te denken. Qua hardware en de scherpte van het scherm staat deze tablet zeker zijn mannetje, of haar vrouwtje. Ben je op zoek naar een hoogwaardige tablet die je ook als controller voor de gadgets in je smart home wil kunnen gebruiken, dan moet je deze Google Pixel Tablet zeker overwegen.