GoPro Hero 9 is gelekt!

Dit is de GoPro Hero 9, voordat je de camera eigenlijk mag zien.

Een jaar geleden introduceerde GoPro de Hero 8. Dat was in oktober om precies te zijn. Echter nu staat alweer de negende generatie van de actiecamera te trappelen om onthult te worden. We kunnen echter al vroegtijdig kennismaken met de GoPro Hero 9.

De gloednieuwe actiecamera is namelijk uitgelekt via het Duitse WinFuture. Deze site heeft officiële foto’s in handen gekregen van de negende generatie GoPro. Ze geven alvast wat informatie weg over de camera. Zo valt op dat de camera een nieuw kleurendisplay aan de voorkant krijgt. De verwachting is dat het apparaat tevens ondersteuning zal bieden voor 5K. Zoals gebruikelijk zal ook deze Hero 9 een breed scala aan accessoires krijgen. Iets dat we sowieso gewend zijn van een merk als GoPro.

Met een kleurendisplay aan de voorkant is de GoPro breder inzetbaar, bijvoorbeeld voor vloggers die zichzelf kunnen zien. Het specifieke exemplaar dat is gelekt betreft de GoPro Hero 9 Black. Kijkende naar de vorige generatie, kunnen we wederom een onthulling in het najaar verwachten. Helaas is de prijs en beschikbaarheid nog onbekend. GoPro kennende zal het weer een prijzig speeltje worden. Daar staat tegenover dat de Hero 8 vermoedelijk een permanente korting krijgt.