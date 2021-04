Gratis Bitcoin verdienen met je Mastercard kan gewoon - Apparata

Photo door Dmitry Demidko via Unsplash

Mastercard lanceert een nieuwe creditcard samen met Gemini waarmee je gratis Bitcoin en andere crypto bij je aankopen krijgt!

Mastercard en Gemini komen met een gloednieuwe creditcard die geld – of in dit geval Bitcoin – oplevert. Het crypto-platform Gemini (van de Winklevoss-tweeling) geeft je bij bepaalde aankopen tot 3% van je aankoopbedrag in Bitcoin of 30 andere cryptocurrency terug. In tegenstelling tot veel andere beloningen van creditcards, geeft de Crypto Rewards Credit Card live beloningen waar je dus direct mee aan de slag kunt. Het grootste nadeel is vooralsnog dat de Gemini Card alleen in de V.S. beschikbaar is.

Mastercard geeft je Bitcoin

De Gemini Credit Card is volgens Mastercard in principe een gewone creditcard, maar dan met de veelbelovende Bitcoin-cashback. Gebruikers krijgen simpelweg tot 3% van de aankoopwaarde direct op hun Gemini-account teruggestort. Dat percentage geldt voor uitgaven in restaurants, terwijl boodschappen 2% opleveren. Van alle andere aankopen zien gebruikers slechts 1% terug in crypto.

Het grote voordeel van deze vorm van cashback is natuurlijk dat het crypto is. Ofwel, als de markt mee zit kan de cashback binnen de kortste keren een paar keer over de kop gaan. Zeker in de Verenigde Staten, waar betalen met creditcard de norm is, kunnen winsten flink oplopen. Het tegenovergestelde is natuurlijk ook waar; je kunt op ten duur ook niets overhouden van je ‘bonus’. De kaart heeft overigens geen jaarlijkse kosten.

Today we’re announcing our partnership with @Gemini to deliver a first-of-a-kind #cryptocurrency rewards credit card. The #GeminiCreditCard gives consumers an easy way to earn #crypto as a reward without changing daily spending habits. Learn more: https://t.co/3GiWJtPu2g — Mastercard News (@MastercardNews) April 27, 2021

Er is vooralsnog een wachtlijst waar 140.000 mensen op aangemeld zijn. Zij krijgen bij de lancering voorrang en komen dus waarschijnlijk als eerste aan een creditcard. Overal waar Mastercard geaccepteerd wordt, kunnen afnemers van de Gemini Credit Card ook terecht om Bitocin te cashen. Wanneer de kaart lanceert is niet bekend.