Gratis foto's gaan je straks geld kosten bij Google - Apparata

Google gaat strengen zijn over de foto’s die je wilt bewaren in de cloud. Tot dusver was dat onbeperkt en gratis, maar binnenkort niet meer.

Google gaat stoppen met het gratis onbeperkt accepteren van hoge kwaliteit foto’s. Tot dusver is het mogelijk voor gebruikers mogelijk om onbeperkt foto’s te uploaden naar de cloud. Daar werden de kiekjes gecomprimeerd en voor je bewaard. Vanaf volgend jaar tellen ook foto’s mee bij je gratis cloud-opslag, standaard 15GB per Google account.

Google telt foto’s mee

In een blogpost maar Google bekend dat het er straks iets anders aan toegaat met je foto’s. Tot dusver liet de zoekgigant je onbeperkt foto’s bewaren in de cloud, bijvoorbeeld via de Photos app.

Vanaf 1 juni 2021 moet je daarentegen beter letten op wat je wilt bewaren. Alle kiekjes tellen dan namelijk mee voor je opslaglimiet. Ieder Google-account krijgt gratis 15GB cloudopslag, waar onder andere Gmail, Drive en dus straks Photos gebruik van maken.

Overigens geldt deze regeling niet voor Pixel-eigenaren, die niet geheel onterecht een speciale behandeling van Google krijgen. Zij mogen zoals nu onbeperkt foto’s in de cloud bewaren, waaronder ook van originele kwaliteit. Die laatste categorie was nooit ‘gratis’; Google comprimeerde de foto’s voorheen altijd naar ‘hoge kwaliteit’.

Snel, zeg cheese

Als kleine meevaller doet Google overigens niet moeilijk over foto’s die je nu op je account hebt staan. Alle kiekjes die vóór 1 juni 2021 geüpload worden, tellen niet mee voor de beperkte opslagruimte. Zeg dus vooral nog snel cheese en sla al je foto’s voor die datum op.

Met deze verandering wil Google naar alle waarschijnlijkheid beperken hoe mensen met hun beeldmateriaal omgaan. Door de beperkte opslagruimte moet je wat kritischer zijn over welke foto’s je wilt bewaren. Daarnaast bespaart Google ook gigantisch veel serverruimte door Photos te limiteren. En mochten mensen dan toch al hun duckface-kiekjes willen bewaren, dan zullen ze een Google One abonnement moeten nemen, wat de portemonnee van het bedrijf weer wat spekt.

