Gratis laadpalen voor Nederlandse voetbalverenigingen van de KNVB

Nederlandse voetbalclubs moeten ‘groener’, vinden de leden van de Nederlandse voetbalbond. Het doel is om in 2025 diverse amateurvoetbalverenigingen te voorzien van gratis laadpalen voor elektrische auto’s. De KNVB heeft de handen ineengeslagen met Revolt en plaatst de gratis alles-in-een-laadoplossingen om elektrisch rijden te stimuleren.

Elektrisch rijden is een duurzamere keuze

Het Nederlandse verkeer zorgt dagelijks nog voor een hoop CO2-uitstoot. We gaan steeds meer inzien dat elektrisch rijden de oplossing is. Er komen steeds meer elektrische auto’s op de weg en het aantal laadpalen groeit gestaag. En dat is beter voor het milieu, omdat er minder of helemaal geen uitstoot is van fossiele brandstoffen.

Voetbalclubs gaan voor groen

Ga je als voetbalclub voor groen, dan ga je voor de Hub-laadpalen van Revolt. Deze worden door Revolt zelf geïnstalleerd en onderhouden. Een Hub-laadpaal is een laadoplossing waar advertenties op afgebeeld kunnen worden. Het display van 55 inch maakt het mogelijk om reclames en content te vertonen, terwijl de auto wordt opgeladen. Dit is niet alleen voordelig voor Revolt, die reclame maakt voor het bedrijf zelf. Het is ook voordelig voor voetbalteams die elektrisch rijden.

Wie is Revolt en hoe werkt het?

Deze start-up werkt hard om de transitie naar elektrische mobiliteit mogelijk te maken. Er zijn al zo’n 350 laadpunten in Nederland. Dit worden er, door de samenwerking met de KNVB en verschillende Nederlandse voetbalverenigingen, hopelijk nog een stuk meer. In ruil voor de gratis laadpalen, laat Revolt diverse advertenties zien. Deze dekken de kosten van de palen en zo hoeven de voetbalclubs niets te betalen. Volgens het bedrijf kunnen de voetbalclubs ook geld verdienen met de laadpalen. Dit doen ze door beperkte opslag te rekenen voor elke kWh die geladen wordt.

Ook is het mogelijk voor de voetbalclubs om te adverteren op het medianetwerk van Revolt. Partners en sponsors kunnen dit overigens ook doen. Kortom, een innovatieve en slimme manier om diverse voetbalverenigingen te verduurzamen!