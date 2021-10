Hagelnieuwe MacBook Pro breekt alle records!

De krachtigste MacBook Pro ooit: de nieuwe MacBook Pro is op vele fronten verbeterd.

Wil je de beste laptop die Apple in huis heeft? Dan is de MacBook Pro serie jouw afdeling. Dit zijn de paradepaardjes van wat Apple in een laptop kan stoppen. Wanneer Apple zegt dat ze de beste MacBook Pro ooit hebben gemaakt met de nieuwe MacBook Pro die vanavond werd aangekondigd, kun je dus flinke cijfers verwachten.

MacBook Pro 2021

Laten we eens wat cijfers benoemen. Ten eerste dat er twee versies komen. Eentje met een schermdiagonaal van 16 inch (16,2 om precies te zijn) en een kleinere 14 inch (14,2 inch) die de plaats in gaat nemen van de 13 inch.

Frame

Het aluminium frame is dunner en lichter dan ooit. Het scherm is extreem dun: dichtgeklapt is de laptop slechts 16,8 mm dun. De MacBook Pro is daarmee lichter geworden: 2 kg (16 inch) of slechts 1,5 kg (14 inch).

Touchbar weg!

Verder op de behuizing is er het één en ander nieuw. De Touchbar is weg! Zoals vanmiddag al aangekondigd verdwijnt de Touchbar en krijg je weer ‘traditionele’ Function-toetsen bovenaan het toetsenbord. Dit omdat Apple zowat één op één het Magic Keyboard in de MacBook Pro stopt.

Poorten

Qua poorten is er goed nieuws. Geen gehannes meer met adapters als je een scherm wil aansluiten: de nieuwe MacBook Pro heeft weer een HDMI-poort. Verder krijg je 3 USB-C (Thunderbolt) ingangen, een ‘headphone jack’ en een magnetische MagSafe-oplader-poort. Het vermelden waard: je kan de MacBook Pro ook opladen met een USB-C oplader in één van de Thunderbolt-aansluitingen. Een laatste opening is voor een SD kaart.

Minder bezels, meer notch

Het scherm is een mix van goed nieuws en slecht nieuws. Het schermdiagonaal is groter dan ooit: 16,2 inch dus (of 14,2 inch bij de kleinere versie). De resolutie is gigantisch vergroot: er is sprake van een 3024×1969 maximumresolutie bij de 14 inch en 3456×2224 bij de 16 inch. De winst in schermgrootte is met name te danken aan kleinere bezels: er is 24 procent meer scherm gewonnen en de bovenste bezel is 60 procent kleiner. Daar zit een nadeeltje. Om de camera netjes te huisvesten, waren de bezels te klein. De MacBook Pro komt dus met een notch in het scherm, zoals de iPhones sinds de OLED-modellen. Toegegeven, op een Mac schaadt het minder, maar het oogt toch ietsje minder fijn.

Scherm

Het scherm is trouwens een Liquid Retina XDR scherm met MiniLED technologie wat we kennen uit de iPad. Dat maakt het scherm extreem dun. Apple heeft ProMotion-technologie in de nieuwe MacBook Pro gestopt. Dat is hun manier van zeggen dat nu ook extreem vloeiende 120Hz ververssnelheid beschikbaar is. ProMotion kiest ook zelf wanneer die 120Hz misschien een beetje overkill is en om de batterij te besparen schakelt hij soms zelf om naar minder goede ververssnelheden. Dat kun je ook uitzetten als je dat vervelend vindt.

Geluid

De microfoon en camera zijn beide verbeterd om nog beter te werken dan ooit tevoren. Een audiosysteem met zes speakers en noise cancelling zorgt voor ‘Pro-kwaliteit speakers’ en er is 80 procent meer bass, of in ieder geval een dusdanig betere beleving.

CPU en GPU

We gaan het zo even uitgebreid hebben over de nieuwe M1 Pro en M1 Max chips, maar voor nu moet je weten dat de GPU tot wel vier keer sneller werkt dan uitgaande modellen en de CPU standaard vier keer sneller is. Dat allemaal zonder dat het je extra batterij kost: er zit bij het kijken van een haarscherpe video zo’n 21 uur batterijleven in de MacBook Pro (16 inch), wat zo’n 7 uur meer is dan uitgaande MacBooks. Bijladen gaat met de MagSafe lader naar 50 procent in zo’n 30 minuten. Hoe het zit met opladen voor de Thunderbolt poorten is niet bekend.

M1 Pro en M1 Max

Het was al nieuw dat Apple de iPads en Macs een eigen chip heeft gegeven genaamd M1. Om de Nieuwe MacBook Pro wat extra apart te zetten, is er nu de M1 Pro chip voor de nieuwe MacBook. Alles wat de M1 chip zo goed maakt, maar dan verbeterd. Zo heb je volgens Apple een veel snellere chip dan een niet-Pro model. Is dit dan de beste chip ooit? Nee, zeker niet. Want Apple gooit er gelijk nog eentje in: de M1 Max. Deze is nog extremer en krachtiger dan de M1 Pro. Qua cijfertjes is het allemaal erg technisch en lastig om te begrijpen, maar de twee nieuwe chips zijn veel krachtiger dan de M1 en ook veel krachtiger dan quadcore of octacore chips van andere merken. De krachtigste octacore die Apple kon vinden is ongeveer even krachtig als de M1 Max, maar Apple zit daar ver onder qua verbruik in watt. Kortom: niet perse het krachtigste wat er op de markt is, maar wel extreem efficiënt.

Wat het betekent voor de gebruikers: Apple heeft alle eigen apps voor de MacBook Pro zo geoptimaliseerd dat ze beter en uitgebreider zijn dan ooit. Een aantal ontwikkelaars mochten er al mee aan de slag en zijn er positief over. Natuurlijk, anders hadden ze het niet in de Keynote gestopt. Maar het betekent dat ‘pro-apps’ zoals foto- of videobewerkingsprogramma’s en audiomixprogramma’s beter werken dan ooit.

De M1 Pro en M1 Max chips debuteren in de nieuwe MacBook Pro. Ze zijn zo efficiënt dat de interne koeling van de MacBook Pro bijna niet nodig is. Wanneer deze wel nodig is, werkt deze trouwens 50 procent beter dan het vorige model. Andere voorbeelden van hoe krachtig de M1 Max chip is: je kunt drie Pro-beeldschermen en een 4K tv aansluiten op je MacBook Pro met M1 Max chip en hij blijft het gewoon op hoge snelheid doen.

Prijzen

De MacBook Pro gaat geen goedkope worden: de nieuwe Apple MacBook start vanaf 2.249 euro. Dan heb je de 14 inch die alleen verkrijgbaar is met de M1 Pro. Deze start met 512 GB opslag, 16 GB RAM, een octacore CPU en 14-core GPU. Deze kan je nog upgraden naar een 10-core CPU en 16-core GPU samen met 1 TB aan opslag. Die gaat 2.749 euro kosten.

De 16 inch met de M1 Pro is enkel verkrijgbaar met 16 GB RAM, 10-core CPU en 16-core GPU, dus moet je vooral kiezen tussen 512 GB en 1 TB. De 512 GB kost 2.749 euro en de 1 TB 2.979 euro. De M1 Max is alleen verkrijgbaar in de duurste 16 inch, gepaard met een 10-core CPU en een 32-core GPU, naast 32 GB RAM en 1 TB aan opslag. Dit is de prijsknaller met 3.849 euro.

Allemaal te duur? De ‘oude’ MacBook Pro met de M1 chip is ook nog steeds verkrijgbaar. Deze is alleen verkrijgbaar met een 13 inch groot scherm en een 8-core CPU én GPU. De enige keuze is 256 GB of 512 GB opslag. Deze worden respectievelijk voor 1.449 en 1.679 euro aangeboden.

De nieuwe MacBook Pro line-up is vanaf vandaag te bestellen, de levering moet vanaf volgende week starten.