HBO Max vs Netflix: Wat is het beste premium abonnement?

HBO Max en Netflix zijn ogenschijnlijk vergelijkbaar, maar de premium abonnementen van de diensten verschillen stiekem behoorlijk.

Met de komst van HBO Max hebben we in de Benelux eindelijk alle grote streamingdiensten. Er ontstaat daarentegen een modern probleem: welk maandabonnement ga je aanhouden en welke dienst kan opstreamen? In dit artikel leggen we de twee grote mainstream spelers naast elkaar. Wat is meer waar voor je geld: HBO Max of Netflix?

HBO Max vs Netflix

De twee streamingdiensten zijn op het eerste gezicht vrij vergelijkbaar, maar stiekem verschillen de abonnementen aanzienlijk van elkaar. Dat begint al bij het aanbod. Het is geen geheim dat Netflix een ongekende catalogus aan content heeft; daar komt geen concurrent in de buurt. Dat neemt niet weg dat HBO Max een hoop snoeiharde must-sees heeft.

Kort door de bocht, nog voordat we naar technische details kijken, kun je wat dat betreft al een belangrijk verschil zien. Netflix gaat voor kwantiteit, HBO Max heeft veel minder shows en films, maar die zijn gemiddeld gezien een stuk beter.

Korting

Ook wat betreft prijs valt er het een en ander te zeggen. HBO Max heeft op het moment van schrijven (tot 31 maart) levenslang 50% korting voor nieuwe gebruikers, dus het onderstaande abonnement kost nu maar €3,99. Mocht je ooit opzeggen dan ben je de korting kwijt. Netflix kost ondertussen bijna 16 euro, maar daar krijg je wel standaard een betere kwaliteit en een ongekend groot aanbod voor terug.

Streamkwaliteit

Voor de doorgewinterde kijker valt er overigens nog wel een nadeel van HBO Max op. Vooralsnog garandeert de streamingdienst een resolutie van 1080p. Dat is voor een gemiddeld TV prima, maar is wat aan de lage kant. Er is slechts sporadisch 4K beschikbaar.

Netflix belooft 4K, maar in de praktijk is naar schatting slechts een vijfde van alle content in 4K beschikbaar. Feitelijk is de meeste Netflix-content dus net als op HBO Max 1080p, met 4K voor selecte titels.

Conclusie

Kortom, e valt voor het goedkopere, meer op kwaliteit gerichte HBO Max net zoveel goeds te zeggen als over het duurdere, veel bredere Netflix. Niet heel bevredigend als antwoord, tenzij je twee tientjes per maand over hebt voor allebei de diensten natuurlijk!