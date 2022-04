HBO wint 13 miljoen abonnees terwijl Netflix verliest

HBO en HBO Max groeien met 13 miljoen nieuwe gebruikers naar totaal 76.8 miljoen, terwijl Netflix alleen maar verliest.

Interessante ontwikkelingen in streaming deze week. Waar Netflix voor het eerst in 10 jaar een verlies van 200.000 gebruikers moest melden, rapporteert HBO juist een mooie groei over afgelopen jaar.

Zowel HBO als HBO Max groeien. Het laatste kwartaal van afgelopen jaar werden maar liefst 3 miljoen nieuwe gebruikers geregistreerd. In totaal tellen HBO en HBO Max samen nu 76.8 miljoen kijkers. Daarmee kunnen ze natuurlijk nog steeds niet in de schaduw staan van de ruim 221 miljoen abonnees van Netflix, maar toch, op het hoofdkantoor van Netflix zullen ze deze groei van de concurrentie niet leuk vinden.

De groei valt onder andere te verklaren door de enorme content catalogus van Warner Bros waar uit geput kan worden. De strategie is erop gericht om steeds met nieuwe uitbreidingen te komen. Daarmee scoort HBO Max momenteel dus beter dan Netflix, waar minder nieuwe opties worden toegevoegd.

Het delen van paswoorden, een probleem waarmee Netflix de recente groeivertraging probeert ter verklaren, heeft ook bij HBO de aandacht. Het zal interessant worden komend jaar om te volgen wie de strijd om de kijker gaat winnen.