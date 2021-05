HBO's Game of Thrones-spinoff: Check hier de eerste beelden - Apparata

Nu emoties na het achtste seizoen van Game of Thrones een beetje gezakt zijn, deelt HBO de eerste foto’s van de spinoff House of the Dragon.

Nadat de productie van Game of Thrones-spinoff House of the Dragon recentelijk begon, krijgen we nu de eerste beelden te zien. HBO’s toegewijde Houd of the Dragon Twitter-kanaal deelt enkele foto’s van belangrijke personages uit de aankomende serie. Over het exacte verhaal moeten we nog even in spanning afwachten. Maar dat het er weer als vanouds uitziet, dat is nu zeker.

Eerste beelden Game of Thrones-spinoff

Op de onderstaande foto zien we onder andere Matt Smith als Prince Daemon Targaryen. De acteur werd recentelijk bij het grote publiek bekend als Prince Phillip uit The Crown. Hij speelde ook enkele seizoenen de hoofdrol in Doctor Who. Naast hem pronkt de redelijk onbekende actrice Emma D’Arcy als Princess Rhaenyra Targaryen.

Princess Rhaenyra Targaryen & Prince Daemon Targaryen. #HouseoftheDragon pic.twitter.com/uK0FigUbhq — House of the Dragon (@HouseofDragon) May 5, 2021

Verder tonen andere foto’s op hetzelfde op hetzelfde kanaal nog Steve Toussaint als Lord Corlys Velaryon, Olivia Cooke als Alicent Hightower en Rhys Ifans als Otto Hightower. Wat de rollen van de personages precies gaan zijn, is nog niet bekend, maar hiermee laat HBO wel zien dat het om de hoofdrolspelers gaat.

De Game of Thrones-spinoff is gebaseerd op George R.R. Martin’s Fire and Blood. Het dikke boek detailleert de geschiedenis van de Targaryens, de voorouders van onder andere Daenerys en (spoiler alert voor een spoiler die toch niet uitmaakt aangezien het nauwelijks iets uitmaakt in de serie) John Snow.