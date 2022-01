Heeft 5G desastreuze gevolgen voor vliegverkeer?

Nee, we hebben geen gekke 5G-theoriën, luchtvaartmaatschappijen trekken aan de bel over 5G en de mogelijk desastreuze gevolgen voor het vliegverkeer.

Kan de uitrol van 5G het vliegverkeer van een heel land of zelfs heel de wereld verstoren? Volgens Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen wel. In een brandbrief (via Reuters) schrijven verschillende aanbieders van vliegvervoer dat 5G desastreuze gevolgen kan hebben voor het transport van mensen en goederen.

Trekken luchtvaartmaatschappijen hier terecht aan de bel of is het allemaal wat overdreven? Je hebt namelijk wel meer gekke theorieën over 5G. In dit geval lijkt er daarentegen wel een reëel gevaar te zijn met betrekking tot de meetinstrumenten aan boord van onder meer Boeings.

5G kan vliegverkeer verstoren

De crux van het verhaal is de hoogtemeter voor het landingssysteem van moderne vliegtuigen. Piloten hebben het meetinstrument nodig bij slecht zicht om alsnog te weten hoe ver ze van de grond af zijn. Best handig als je een vliegtuig wil landen..

Die hoogtemeter opereert op een frequentie van tussen de 3,7GHz en 3,98GHz. Dat ligt erg in de buurt van de 4,2GHz tot 4,4GHz, wat gebruikt wordt voor het specifieke C-Band 5G. Onder meer AT&T en Verizon willen deze frequentie gebruiken om een zo groot mogelijk bereik van 5G te leveren.

C-Band opereert op een relatief lange afstand. Het is minder snel dan andere banden binnen het 5G-spectrum. Voor een uitgestrekt, relatief dunbevolkt land als de V.S. is juist een lange afstand daarentegen belangrijk.

De oplossing

Volgens de providers is er niks aan de hand en kan de 5G C-Band veilig worden uitgerold, mits er wat voorzorgsmaatregelen genomen worden. Rondom vliegvelden zou de betreffende 5G-frequentie dan namelijk gewoon niet gebruikt worden, wat de hoogtemeter en dus het algehele vliegverkeer niet zal verstoren.

Op woensdag 19 januari, het moment van schrijven, zijn Verizon en AT&T alsnog van plan om de betreffende C-Band van 5G uit te rollen. Als het goed is is er dan niets aan de hand. Mochten tienduizenden reizigers stranden omdat luchtvaartmaatschappijen het niet vertrouwen, dan hoor je het hier!