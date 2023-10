Help!: Vrouwen dringen de FIFA boomhut binnen

Afgelopen week is de eerste voetbal game van EA uitgekomen zonder het FIFA sausje: EA Sports FC. Volgens EA is er weinig om te treuren. Je kan alles doen wat je gewend bent van een FIFA game en meer. Zo is het mogelijk om een team samen te stellen met zowel mannelijke spelers als speelsters. Prima optie zou je denken? Daar hebben een flink aantal gamers een andere mening over.

Ultimate Team modus is ‘woke’

Laten we vooropstellen: EA is, net als elke uitgever van games, uit op je geld. Microtransacties zijn er ook niet om je ervaring als speler te verbeteren. Als EA een optie om mannen en vrouwen in één team te stoppen introduceert, is dat niet om de beschaving om ver te werpen. Wel zijn ze erachter zijn dat alfabetmensen ook geld hebben.

Toch klinkt er weer het voorspelbare exclameren van ‘woke.’ Zo zouden de statistieken van de speelsters onrealistisch zijn ten opzichte van de mannelijke spelers. Kennelijk zijn sommige mensen vergeten dat je in FIFA vroeger van Petr Čech de beste aanvaller kon maken.

Sinds EA deze keuze bekend maakte eerder deze zomer, regent het kritiek. Toch heeft de uitgever besloten vast te houden aan hun standpunt. Zij weten natuurlijk als geen ander dat gamers wel heel veel kunnen zeuren, om vervolgens toch allemaal gewoon de portemonnee trekken op het moment dat de game op de schappen ligt.

Toch al controversieel

Maar of je nu wel of geen vrouwen in je Ultimate team wil, we kunnen verenigd zijn in onze woede over hoe EA met microtransacties omgaat. In verscheidene landen zijn pogingen gedaan door overheden om de ‘packs,’ welke eigenlijk gewoon ‘loot boxes’ zijn, die EA verkoopt te classificeren als gokken. Je weet namelijk nooit welke spelers je krijgt, en dat zorgt ervoor dat sommige, vaak kwetsbare spelers, enorm veel geld uitgeven.

Ondanks de druk en kritiek zijn packs onderdeel uit blijven maken van FIFA games, en zitten ze nu ook in FC 24. Heel leuk dus, dat EA inclusief wil zijn en speelsters heeft toegevoegd aan de Ultimate Team Modus. Wel jammer dat ze dat alleen doen zodat ze nog meer mensen kunnen manipuleren om de portemonnee te trekken.

