Heren- en damesfietsen: wat zijn de verschillen?

Veel fietsen zijn verkrijgbaar in een dames of heren variant. In het eerste opzicht is het duidelijk dat vooral de frames verschillend zijn van vorm. Bij een damesfiets zie je geen horizontale tussenstang tussen het zadel en het stuur. Een herenfiets beschikt wel over zo’n tussentang. Je ziet steeds vaker dat mannen ook kiezen voor een damesfiets, omdat de lage instap fijn wordt gevonden.

Er zijn meer verschillen tussen herenfietsen en damesfietsen dan alleen het frame. Welke dit zijn, lees je in deze blog.

Ander stuur

Hoe breed een stuur wordt gemaakt, is afgestemd op de gebruiker van de fiets. Vrouwen hebben over het algemeen smallere schouders dan mannen. Dit is dan ook de reden dat het stuur van fietsen voor dames smaller zijn, dan bij een herenfiets.

Daarnaast hebben mannen vaak grotere handen dan vrouwen. Vandaar dat de diameter van de handvatten en de positie waar de handremmen en versnellingshendels, ook verschillend zijn van de damesfietsen.

Breder of smaller zadel

Een ander belangrijk verschil is het zadel. Vrouwen hebben over het algemeen bredere heupen dan mannen. De zitbotten staan dan ook verder uiteen. De zadels die je ziet bij de damesfietsen zijn meestal wat breder aan de achterkant, hebben een kortere punt en zijn over het algemeen zachter.

Ben je op zoek naar een nieuw zadel voor je (elektrische) fiets?

Korter of langer frame

De afstand tussen het zadel en het stuur is bij een fiets voor vrouwen korter dan bij een herenfiets. Dit komt omdat vrouwen vaak een korter bovenlichaam hebben met kortere armen, dan mannen. Over het algemeen geldt er een verschil van 3 centimeter.

Favoriete herenfiets

Waar we in eerdere artikelen vooral elektrische fietsen uit hebben gelicht, is het nu tijd om onze favoriete herenfiets zonder trapondersteuning te delen met je. Onze favoriete herenfiets is de Cortina U4 Transport RN3 2023. Deze herenfiets valt onder de categorie transportfietsen. Met een handig voorrek en een stevige bagagedrager neem je gemakkelijk alle bagage mee naar bijvoorbeeld je werkt.

Remmen doe je bij de Cortina U4 met behulp van de terugtraprem. Er zijn 3 verschillende versnellingen, van het bekende merk Shimano Nexus. Deze transportfiets wordt gezien als een praktische en onderhoudsvriendelijke transportfiets.

Meer weten over onze favoriete herenfiets van Cortina?

Favoriete damesfiets

Dan ook voor de dames onze #1 favoriete fiets, dit maal zonder trapondersteuning: de Gazelle Miss Grace T7 2023. Deze hippe fiets valt onder de categorie transportfiets. Er is onder andere gedacht aan een handige voordrager om je bagage overal mee naartoe te nemen. Eventueel is het mogelijk deze Gazelle uit te breiden met een bagagedrager.

Je hoeft niet bang zijnd at je zwaar trapt. Deze transportfiets beschikt namelijk over 7 versnellingen. Nog een voordeel is de gesloten kettingkast. Hiermee voorkom je dat er vuil in je ketting terecht komt. Deze Miss Grace heeft dan ook minder onderhoud nodig.

Meer weten over deze #1 voor dames van het bekende merk Gazelle?