Het nieuwe, exclusieve Tinder-abonnement

Het wereldberoemde dating platform Tinder heeft een nieuw abonnement. Voor maar liefst $500 per maand kan een select groepje genieten van het Select-abonnement. Hiermee krijgen je premium toegang tot de leukste profielen die op Tinder te vinden zijn.

Betalen voor een dating-app

Een dating-app is toch gewoon gratis, waarom zou je dan betalen? Dit kan je jezelf zeker afvragen. Apps zoals Tinder zijn namelijk gratis te downloaden en te gebruiken. Hoe komt het dan toch dat zoveel mensen een betaald abonnement nemen? Want hoewel het aantal Tinder gebruikers het afgelopen kwartaal is afgenomen, heeft het bedrijf toch 6% meer winst kunnen maken. Dit komt doordat steeds meer mensen gaan betalen voor de app.

Met een Tinder account zónder abonnement kun je namelijk alleen maar praten met mensen waarmee je een match hebt. Als je bijvoorbeeld Tinder Plus hebt, dan krijg je geen reclames. Ook kun je onbeperkt mensen leuk vinden. Zo wordt de kans op een match al een stuk groter. Met Tinder Platinum kun je mensen al een bericht sturen voordat je een match hebt. Daarnaast kun je terugzien wie je allemaal een like hebt gegeven.

Features Tinder-abonnementen (Bron: Tinder)

Tinder Select

Het nieuwe abonnement van Tinder moet nog meer functies bieden dan Tinder Platinum. De extra voordelen die je krijgt zijn:

Privébericht : Je kunt 2 keer per week iemand een bericht sturen. En dat nog voordat je een match hebt. Dit doe je door te kijken bij jouw verstuurde likes. Mensen kunnen het ontvangen van privéberichten wel uitzetten, waardoor je niet iedereen kunt berichten.

: Je kunt 2 keer per week iemand een bericht sturen. En dat nog voordat je een match hebt. Dit doe je door te kijken bij jouw verstuurde likes. Mensen kunnen het ontvangen van privéberichten wel uitzetten, waardoor je niet iedereen kunt berichten. Je valt op : Mensen die jij leuk vindt, krijgen dit te zien. In tegenstelling tot bij normale accounts verschijnt jouw like namelijk bovenaan de lijst. Vervolgens blijft dit een hele week hier staan.

: Mensen die jij leuk vindt, krijgen dit te zien. In tegenstelling tot bij normale accounts verschijnt jouw like namelijk bovenaan de lijst. Vervolgens blijft dit een hele week hier staan. Speciale status : Je ontvangt een SELECT-badge die laat zijn dat jij bij de besloten groep hoort die Tinder Select heeft.

: Je ontvangt een SELECT-badge die laat zijn dat jij bij de besloten groep hoort die Tinder Select heeft. Select modus: Je kunt een zogenoemde Select modus aanzetten. Hierdoor krijg je de meest populaire profielen op jouw feed. Ook zien zij ook jouw profiel.

Minder dan 1% van alle Tinder gebruikers krijgt de kans om een Tinder Select abonnement te nemen. Volgens Tinder ontstaat er hierdoor een VIP ervaring bij de mensen die het abonnement hebben.

Wanneer mag je een Tinder Select abonnement afsluiten?

Niet alle gebruikers komen in aanmerking voor een Tinder Select abonnement. Je kunt een lidmaatschap aanvragen, waarna jouw account op vijf punten gecontroleerd wordt. Je moet ten minste 5 interesses hebben, bestaande uit: 4 foto’s en een biografie van ten minste 15 tekens. Verder moet jouw relatie-intentie op het profiel staan en moet je een blauw vinkje hebben ter fotoverificatie. Als je hieraan voldoet, wordt het profiel geanalyseerd om te kijken of je in aanmerking komt voor het abonnement. Het Select abonnement is daarnaast alleen voor mensen die heel actief op de app zijn.

Waarom zoveel betalen voor een dating app?

Het idee achter een dating app voor een selecte groep is dat je mensen vindt die hetzelfde zoeken. Zo heb je ook Tinder U, een onderdeel van Tinder waar je alleen mensen die ook aan een universiteit studeren kan vinden. Door een Select abonnement te nemen, geef je aan dat je bereid bent om meer geld uit te geven om zo de liefde te vinden.

Bij een andere app van het moederbedrijf achter Tinder, The League, betaal je al $99 per week voor het standaardpakket. De prijs kan hier zelfs oplopen tot wel $1.000 per week. Maar 20% van alle mensen die zich aanmeldt, krijgt een account. De gemiddelde wachttijd kan meer dan een half jaar zijn. Maar juist doordat er zulke specifieke criteria zijn, heb je wel meer en sneller de kans je ideale match te vinden.