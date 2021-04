Het regent per ongeluk al nukes in Warzone - Apparata

De Warzone seizoensfinale lijkt veel te vroeg van start te zijn gegaan, nu er talloze nukes op Verdansk worden afgevuurd. Het resultaat is een beetje sullig.

Spelers zagen gisteren wat gekke dingen gebeuren in Warzone. Ogenschijnlijk uit het niets vlogen de nukes, atoombommen, ze om de oren, terwijl er niet echt een reden is waarom dat in Warzone zou moeten gebeuren. Het gaat hier naar alle waarschijnlijkheid dan ook om een medewerker van Raven Software die per ongeluk op het verkeerde rode knopje drukte!

Het regent nukes in Warzone

Atoombommen komen regelmatig voor in de Call of Duty-franchise, maar het is voor het eerst dat we ze in Warzone zien. Sterker nog, het lijkt erop dat we het nog helemaal niet hadden mogen zien.

Sinds zombies de online shooter van Activision hebben geïnfecteerd, wordt er gesproken over een in-game nucleaire aanval op de Verdansk-regio. Nukes zouden Warzone’s map vernietigen, waarna er een nieuwe map geïntroduceerd wordt. Maar dat staat pas over twee weken gepland!

Vooralsnog wisten enkele spelers de anti-climax vast te leggen op film. Er vliegen meerdere raketten door de lucht terwijl Russische stemmen beginnen te praten. Bij de landing van de raketten gebeurt er daarentegen helemaal niks. Zoals je in dit filmpje ziet, loopt het letterlijk met een sisser af.

Kortom, het is overduidelijk dat Activision te vroeg nukes heeft gelanceerd in Warzone. Naar alle waarschijnlijkheid moet dit pas bij het einde van Seizoen 2, op 22 april aanstaande plaatsvinden. Tot die tijd doen we wel alsof we nog niet weten wat de seizoensfinale ons gaat brengen hoor! Om geheel ongerelateerde redenen ga ik alvast even een gasmasker zoeken in mijn schuilkelder…