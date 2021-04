Het werd tijd: méér PlayStation 5 consoles komen richting Nederland! - Apparata

De PlayStation 5 is razend populair en niet aan te slepen. Nu komen er meer consoles naar Nederland. Lees hier waar je ze kunt scoren.

Veel Nederlanders hebben nog geen PlayStation 5, maar willen er wel een. PS5 sneakers zijn wel leuk, maar daar kan je geen games mee spelen. Dit terwijl Sony al veel PS5- consoles heeft verkocht, namelijk een whopping 7,8 miljoen stuks. Toch zitten veel van ons te wachten op een nieuwe lichting. Voor die mensen hebben we goed nieuws, volgens verschillende bronnen komen er klaarblijkelijk (relatief) veel onze kant op.

PlayStation 5 richting Nederland

Amazon is één van de grootste winkels die de console van Sony aan de man brengt. Of vrouw. En de Duitse tak van het bedrijf heeft nu aangekondigd dat er binnenkort weer veel PlayStations komen. Maar ja wij wonen niet in Duitsland, dus wat hebben we daar nou aan? Zeker wel wat, want Amazon rekent blijkbaar Nederland ook onder de Duitse regio. In dit geval dus een voordeel.

Wees niet te snel blij, want er blijft een tekort. Dit terwijl Sony in het eerste kwartaal 3,3 exemplaren heeft verkocht, maar de vraag blijft hoger dan het aanbod.

Waar Playstation 5 bestellen in Nederland?

Veel van de consoles zullen naar Bol.com gaan. Wil je deze kans niet mislopen, dan kan je daar instellen dat ze jou laten weten wanneer ze er zijn. Ook in de normale fysieke winkels kan je je slag slaan, maar dan moet je er wel snel bij zijn als ze er daadwerkelijk liggen. Coolblue deed eerder een verloting, maar ook daar zullen ze straks ‘gewoon’ te koop zijn. Al dit goeds komt in mei naar Nederland toe. Wanneer precies, dat weten we niet. Het is dus verstandig deze site in de gaten te houden of een alert bij de verkopers in te stellen.