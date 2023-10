Hoe apps en gadgets de gezondheidszorg transformeren

Gadgets en apps worden steeds vaker gebruikt in de medische wereld. Programma’s die patiënten helpen met het maken van gezonde keuzes zorgen ervoor dat er langzamerhand steeds minder last op de schouders van medisch professionals ligt. Van dieetapps tot draagbare gezondheidstrackers: in dit artikel vind je enkele voorbeelden van applicaties en gadgets die de gezondheidszorg transformeren.

Draagbare gezondheidstrackers

Een van de populairste ontwikkelingen zijn gezondheidstrackers. Fitbits, Apple Watches en andere handige wearables houden dagelijks belangrijke functies bij zoals hartslag, bloeddruk, slaappatronen en activiteiten. De één is geavanceerder en accurater dan de ander, wat sommige trackers geschikter maakt voor patiënten die deze informatie regelmatig doorgeven aan hun artsen.

Artsen kunnen deze informatie gebruiken om beter geïnformeerde beslissingen te nemen, en patiënten kunnen ondertussen zelf bijdragen door bewuste en gezonde keuzes te maken. Sommige zorgverzekeraars bieden zelfs vergoedingen aan voor deze handige gadgets. Wil je checken of dit voor jou ook mogelijk is? Je zorgverzekering vergelijken helpt met het vinden van wat zorgverzekeraars die gezondheidstrackers (deels) vergoeden.

Telemedicine apps

Telemedicine-apps zijn een ander voorbeeld van technologie die de gezondheidszorg transformeert. Deze apps stellen patiënten in staat om direct in contact te komen met zorgverleners via videogesprekken. Ook helpt het artsen om op afstand contact op te nemen met hun collega’s. Dit was vooral belangrijk tijdens de COVID-pandemie.

Maar ook nu bieden telemedicine-apps een handige mogelijkheid om diagnoses te stellen, medisch advies te geven en follow-up afspraken te plannen zonder bezoek aan een ziekenhuis of kliniek.

Medicatiebeheer met behulp van apps

Medicatiebeheer-apps maken het leven van patiënten die één of meerdere soorten medicatie moeten nemen een stuk makkelijker. Zo’n app herinnert patiënten eraan wanneer ze hun medicijnen moeten innemen, helpen bij het bijhouden van medicatieplannen en kunnen zelfs aangeven welke medicijnen je beter niet kunt combineren. Dit vermindert het risico op vergeten medicatie en vervelende (vermijdbare) bijwerkingen.

Apps voor aandoeningen en herstel

Zorgapps worden steeds slimmer. Een voorbeeld hiervan is de app TeleCheck-AF, die via een smartphone het hartritme van patiënten kan meten. In het ziekenhuis beoordeelt een professional de gegevens en de patiënt hoeft dus alleen naar het ziekenhuis te komen als er iets niet in orde is. Dat scheelt beide partijen tijd en moeite!

Efficiëntere zorg

Apparaatjes zoals gezondheidstrackers en apps maken het makkelijker om in contact te komen met een zorgverlener. Met behulp van dit soort handige gadgets wordt de medische wereld steeds efficiënter en toegankelijker.